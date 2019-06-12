"ذا فويس" بحلّة جديدة

وطن: تستعّد محطة MBC الفضائية لتقديم النسخة الخامسة من برنامج "ذا فويس" لهواة ومحترفي الغناء في العالم العربي، وكان الموعد الأخير للمشاركة في آذار الماضي، إذ دعت صفحة البرنامج كل الذين يملكون موهبة جيدة التقدّم للمشاركة.

حتى اليوم وبحسب موقع "نواعم"، بلغ عدد الطلبات الآلاف وتعتمد الشركة المنتجة على طلبات الفيديو التي يُرسلها المشترك الذي يغني من خلالها، فإما أن تدخل في التصفية الأولى وإما أن تُحذف، ويأتي الرد مباشرة من المتخصصين في المواهب، وهذا التواصل هو ما تعتمده الشركة منذ سنوات.

ولفنت "نواعم" الى أن المحطة والشركة المنتجة لم تحدّدا اسم المذيعة أو مقدّم البرنامج الذي سيقود الموسم الخامس، وإن كانت الكفّة تتّجه إلى مذيعي ومذيعات الخليج العربي هذه المرّة.

كما لم يُعرف حتى الساعة من هم نجوم لجنة التحكيم وإن كانت هناك معلومات تؤكد أن البرنامج سيظهر بحلة جديدة، وربما طارت بعض الأسماء التي عملت في البرنامج لوقت طويل.

وأشار "نواعم" الى أنه من المتوقّع بقاء عاصي الحلاني على كرسي إدارة المواهب المشاركة هذا الموسم، في ظلّ معلومات تؤكد أن الفنانة شيرين عبد الوهاب ستعود إلى MBC بعدما أًقصيت عن اللجنة في الموسم الفائت.



المصدر: نواعم