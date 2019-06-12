العراق يعلن عدم مشاركته في مؤتمر البحرين

وطن: أعلن العراق اليوم الأربعاء عن عدم مشاركته في الورشة الاقتصادية التي دعت الولايات المتحدة إلى تنظيمها بالبحرين في وقت لاحق من الشهر الحالي ضمن الخطة الأميركية لعملية السلام في الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف في تصريح صحفي "لسنا معنيين بهذا المؤتمر ولن نشارك فيه"، مشددا على أن العراق يتمسك بموقفه الثابت والمبدئي تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

ومن المقرر أن تعقد ورشة عمل اقتصادية في العاصمة البحرينية المنامة يومي 25 و26 يونيو/حزيران الجاري، دعت إليها الولايات المتحدة لبحث الجوانب الاقتصادية لمشروع السلام الأميركي المعروف إعلاميا بصفقة القرن.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض أمس الثلاثاء إن مصر والأردن والمغرب "أبلغتنا بأنها ستحضر الورشة".

وتلاقي الورشة رفضا رسميا من القيادة الفلسطينية والفصائل الوطنية والإسلامية الفلسطينية، حيث يتردد أن الصفقة تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات كبرى لإسرائيل.