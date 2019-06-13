الاحتلال يقصف أرضاً زراعية جنوب غزة ويزعم اعتراض صاروخ أطلق صوب "مستوطنات الغلاف"

غزة- وطن: قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، أرضاً زراعية جنوب قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن طائرات حربية من نوع إف16 قصفت بصاروخين أرضاً زراعية في منطقة ابو معمر شرق مدينة رفح، ما أحدث حفرتين عميقتين في المكان، دون وقوع إصابات في صفوف المواطنين.

وقصفت طائرة حربية بصاروخين أرضاً زراعية شرق حي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة، أوقعت أضراراً مادية في ممتلكات المواطنين القريبة من المكان دون وقوع إصابات بشرية.

كما أطلقت مدفعية الاحتلال قذيفتين صوب أرض زراعية شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع.