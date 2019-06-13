مصرع شاب وإصابة أخر بجراح خطيرة بحادث سير في مدينة الخليل

الخليل- وطن: لقي شاب يبلغ من العمر (20 عاما) مصرعه فجر اليوم الخميس من سكان مدينة الخليل، وأصيب أخر بجروح وصفت بالخطيرة في حادث سير وقع في المدينة.

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن الحادث وقع فجر اليوم أثناء قيام شاب بقيادة دراجة نارية وخلفه شاب أخر فاصطدمت الدراجة بعامود كهرباء بعدما فقد السائق السيطرة عليها.

وأضاف ارزيقات أن خبراء الحوادث باشروا إجراءات التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وتم إبلاغ النيابة العامة.

وناشد ارزيقات أولياء الأمور بمنع أبنائهم من قيادة الدراجات النارية وخاصة غير القانونية لما لها من خطورة على حياتهم.