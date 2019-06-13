بنك القدس يعلن عن الفائز برحلة بكين ضمن حملة "تجربة خيالية ستكون أنت نجمها مع رفيقة دربك"

وطن: أعلن بنك القدس عن الفائز الثاني بالسحب الخاصة بحملة " تجربة خيالية.. ستكون أنت نجمها مع رفيقة دربك"، والتي أطلقها البنك لحاملي ماستر كارد الائتمانية خلال الفترة من 1 نيسان إلى 30 حزيران 2019

حيث فاز "فاخر جبر مسلم" من فرع نابلس بالجائزة الثانية وهي عبارة عن رحلة لشخصين مدفوعة التكاليف إلى مدينة بكين – برنامج برايسلس وقد تم تسليم الجائزة في مبنى الإدارة العامة لبنك القدس، الفائز"فاخر " عبر عن فرحته بهذه الجائزة موجها الشكر لبنك القدس لما يقدمه من جوائز متميزة للعملاء.

وفي تعليقه قال الرئيس التنفيذي لبنك القدس صلاح هدمي " نتقدم بالتهنئة للفائز بهذه الرحلة المليئة بالمفاجآت والمغامرات، كما يسعدنا في بنك القدس أن نواصل تقديم أفضل الخدمات المصرفية وأكثرها تميزاً لعملائنا، حيث جاءت هذه الحملة تأكيداً على جهودنا المستمرة للتواصل مع عملائنا من خلال مكافأتهم على استخدام بطاقة ماستركارد الائتمانية أينما كانوا". وأضاف هدمي: "إن التعاون مستمر مع ماستركارد لتقديم المزيد من الخدمات الحصرية لعملائنا ونحن نسعى من خلال هذه الحملة لمنح العملاء الفرصة لخوض تجربة خيالية سيكون نجمها مع رفيقة دربك".

يذكر أن بنك القدس أعلن الشهر الماضي عن الفائز الأول برحلة بالي وذلك ضمن الحملة الذي أطلقها بالتعاون مع ماستركارد حملته الترويجية بعنوان "تجربة خيالية ستكون أنت نجمها مع رفيقة دربك"، بحيت تمنح الفائز فرصة لخوض تجربة خيالية لرحلة مليئة بالرفاهية والتميز

وتشمل الحملة جميع حاملي بطاقات ماستركارد "وورلد، وورلد إيليت" بنك القدس الائتمانية والتي تقدم لحاملها فرصة الفوز بإحدى ثلاثة رحلات مدفوعة التكاليف لشخصين الى بالي، بانكوك، بكين من برنامج برايسلس _ Priceless.

وتتيح هذه الحملة لحاملي بطاقات وورلد و وورلد ايليت الائتمانية فرصة التأهل والدخول في السحب من خلال استخدامهم لبطاقاتهم بمجموع معاملات دفع شهرية بقيمة $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، ومع كل استخدام للبطاقة على نقاط البيع المحلية والعالمية بقيمة $100 تتضاعف فرصة ربح العميل