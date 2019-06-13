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إيران عن السفينتين "المنكوبتين" بخليج عُمان: إحداها غادرت السعودية وأنقذنا 44 بحارا

13.06.2019 12:40 PM
إيران عن السفينتين &quot;المنكوبتين&quot; بخليج عُمان: إحداها غادرت السعودية وأنقذنا 44 بحارا

رام الله - وطن: انقذت الفرق الإيرانية 44 بحارا من طاقم ناقلتي النفط "المنكوبتين" بخليج عُمان، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وأوضحت الوكالة نقلا على لسان مصدر: "الناقلة الأولى اصيبت في الساعة 8 و 50 دقيقة من صباح اليوم وعلى بعد 25 ميلا إلى الجنوب من جاسك"، مضيفا: "السفينة التي ترفع علم جزر مارشال كانت محملة بالإيثانول من ميناء إلروس في قطر متجهة الى تايوان، وتعرضت لحادث أدى الى نشوب حريق في منتصف السفينة".

وتابع المصدر: "23 من أفراد طاقم السفينة ألقوا بأنفسهم في المياه بعد الحادث، حيث تم انقاذهم ونقلهم إلى العوامة بالتنسيق من قبل مركز هرمزكان للبحث والإنقاذ".

وأردف: "بعد ساعة من حادث السفينة الأولى، تعرضت ناقلة اخرى في الساعة 9 و 50 دقيقة لحريق على مسافة 28 ميلا من جاسك، ناقلة النفط هذه كانت ترفع علم بنما ومتجهة من أحد الموانئ السعودية إلى سنغافورة، وتحمل شحنه من الميثانول".

وأضاف: "القى 21 من أفراد طاقم السفينة انفسهم في المياه بعد الحادث، وتم انقاذهم بالتنسيق مع مركز البحث والانقاذ البحري في هرمزكان".

سي ان ان 

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