الوفد الأمني المصري يصل غزة الاسبوع المقبل لانقاذ التفاهمات بين الفصائل والاحتلال

رام الله - وطن: كشف خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس ، اليوم الخميس، عن موعد وصول الوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة .

وأكد الحية في تصريحات تلفزيونية أن الوفد المصري سيأتي إلى غزة الأسبوع المقل، مطالبا الوسطاء بإنقاذ التفاهمات من التراجع الاسرائيلي مما سيؤدي لرد فلسطيني على الفعل الاسرائيلي.

وكان جيش الاحتلال قد اعلن مساء امس عن حظر بحري كامل لبحر غزة بسبب ما قال انه استمرار لاطلاق البالونات الحارقة على قطاع غزة.

وارتفعت وتيرة التصعيد خلال الايام الماضية على حدود غزة، حيث ذكرت مصادر عبرية ان صارخا اطلق ليلة امس من قطاع غزة تجاه مستوطنات غلاف غزة وان القبة الحديدية تصدت له.

وقصف جيش الاحتلال فجر اليوم الخميس عدة اهداف في قطاع غزة .