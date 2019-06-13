صور اولية .. غرق ناقلة نفط في بحر عُمان وايران تنقذ 44 بحارا واسعار النفط تقفز في الاسواق العالمية

رام الله - وطن: أفادت وسائل إعلام إيرانية بغرق الناقلة "فرونت ألتير"، وهي احدى الناقلتين اللتان تعرضتا لحادث بخليج عُمان، بينما نقلت صحيفة نرويجية عن "شركة فرونت لاين" تأكيدها بأن الناقلة "فرونت ألتير" مشتعلة في خليج عمان.

وقال الشركة المالكة لـ"فرونت ألتير" إن الناقلة تعرضت للاستهداف مرتين خلال 3 ساعات.

من جانبها أكدت شركة "كوكوكا سانجيو" اليابانية للشحن تعرض إحدى ناقلاتها لهجوم في خليج عمان، وأن الناقلة التي تعرضت لهجوم كانت تحمل مواد كيماوية.

وكانت وسائل إعلام إيرانية اعلنت صباح اليوم عن وقوع انفجارين كبيرين استهدفا ناقلتي نفط بخليج عمان إحداهما ترفع علم جزر مارشال والثانية علم باناما ما تسبب بحريق هائل بإحداها مع إخلاء طاقم الناقلتين

وكانت هيئة السلامة البحرية البريطانية، قد اصدرت صباح اليوم تحذيرا عن حادث غير محدد وقع في خليج عمان.

واعلنت ايران ان سفينة إنقاذ إيرانية توجهت لتقديم المساعدة لناقلتي النفط بعد تلقيها إشارات استغاثة، وإحدى الناقلتين كانت تحمل مادة الميثانول شديدة الاشتعال وإطفاء الحريق سيكون عملية خطيرة ن حيث أعلنت السلطات الإيرانية أنها أنقذت 44 بحارا من طاقم ناقلتي النفط المنكوبتين، ونقلتهم إلى ميناء جاسك جنوب إيران.

وأفادت وكالة "إرنا" الإيرانية بأن إحدى ناقلتي النفط ترفع علم جزر مارشال، وكانت محملة بالإيثانول وتتجه من قطر نحو تايوان، وطاقمها يتكون من 23 بحارا، والناقلة الثانية "كوكاكاريدجس"، كانت ترفع علم باناما ومحملة الميثانول، وطاقمها متكون من 21 بحارا وكانت متجهة من السعودية نحو سنغافورة.

من جانبه أعلن الأسطول الخامس الأمريكي أنه تلقى "نداءي استغاثة" صباح الخميس من ناقلتي نفط "تعرضتا لهجوم" في خليج عُمان. وقال الأسطول الخامس الأمريكي ومقره البحرين في بيان "نحن على علم بهجوم استهدف ناقلتي نفط في خليج عُمان".

وأضاف "تلقت القوات البحرية الأمريكية في المنطقة نداءي استغاثة منفصلين عند الساعة 6,12 صباحا بالتوقيت المحلي والثاني عند الساعة 7,00 صباحا". وأكد أن "سفن البحرية الأمريكية منتشرة في المنطقة وتقدم المساعدة".

وتسبب هذا الحادث بارتفاع أسعار النفط العالمية 4% فورا بعد ورود التقارير عن الهجوم على ناقلات النفط.