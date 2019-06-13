"المركزي الأورثوذوكسي" لـوطن: الوقف العربي الأورثوذوكسي يباع بأبخس الأثمان للاحتلال ويجب سحب صلاحيات "ثيوفيلوس"

رام الله- وطن: طالب عضو المجلس المركزي الأورثوذوكسي جلال برهم إنه يجب سحب كافة صلاحيات بطريرك الروم الأورثوذوكس ثيوفيلوس فيما يتعلق بتصرفه في أوقاف وعقار الكنيسة، لأن أوقاف الكنيسة وعقاراتها هي حسب القوانين الدينية والكنسية ملك لله وليست ملك للبطريرك، وبالتالي هي ملك الكنيسة وأبنائها.

وتأتي هذه المطالبة عقب تسريب عقارات تابعة للكنيسة لصالح الاحتلال وجمعيات استيطانية، كان أخرها مصادقة المحكمة العليا الإسرائيلية، الاثنين الماضي، على بيع ثلاثة عقارات للكنيسة في البلدة القديمة في القدس المحتلة لصالح جمعية "عطيريت كوهانيم" الاستيطانية. والمباني هي فندق البتر" وفندق إمبريال، الموجودان في ساحة عمر بن الخطاب، والمبنى الاخر قصر المعظمية" في ساحة البلدة القديمة.

وخلال حديثه في برنامج "شد حيلك يا وطن" مع الإعلامية ريم العمري، قال برهم "قدمنا شكوى جزائية ضد هذا البطريرك منذ عامين لدى النائب العام بكافة المستندات والوثائق وأدينا الشهادات اللازمة تحت القسم ، لكن حتى الآن لا نعلم ما هو مآل هذه الشكوى".

على السلطة سحب اعترافها من " ثيوفيلوس"

وأضاف برهم: نطالب النائب العام بالكشف عن نتائج سير هذه القضية الجزائية، ونطالب من السلطة الفلسطينية سحب اعترافها بهذا البطريرك وأن تكف عن التعامل معه بوصفه مؤتمن على املاك الكنيسة، حيث لا يجب ان يتم التعاطي معه وفق حسابات العلاقات الدولية ، إذ أن فلسطين وعقاراتها وإرثها وحضارتها وثقافتها ليست مجالاً لتقديم حسن النوايا مع هذه الجهة أو تلك على المستوى الدولي والعلاقات العامة ويجب حمايتها.

وبخصوص مصادقة محكمة الاحتلال، الاثنين الماضي، على بيع ثلاثة عقارات للكنيسة في البلدة القديمة في القدس المحتلة لصالح جمعية "عطيريت كوهانيم" الاستيطانية، أكد برهم أن "القرار المحكمة ظالم وغاشم وفي جوهره احتلالي من اجل وضع مزيد من السيطرة على القدس من اجل تهويدها وأسرلتها بما يتمشى مع صفقة القرن التي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية".

وأضاف: هذا القرار لم يكن مفاجئاً ونعلم أن المحاكم الاسرائيلية تخدم الاحتلال وأهدافه الاستراتيجية. مؤكداً أنه رغم التحفظ على محاكم الاحتلال وقوانينه الظالمة، يجب أن نعد انفسنا بشكل جيد واستخدام الأدلة والبيّنات والمستندات من اجل اثبات الحق.

وأوضح برهم: ما حصل في المحكمة الاسرائيلية لم يكن صادما بقدر ما يثير الغضب والحزن.

برهم: "ثيوفيلوس" ومستشاريه سعوا عمداً لخسارة القضية

وأكد أنه "كان يمكن ابطال الصفقة وتحقيق انجاز حتى في المحاكم الاسرائيلية، فيما لو توفرت كافة الشروط والأدوات وآليات العمل القانونية والمهنية والمستندات والبينات منذ ذلك التاريخ (2005) حتى اليوم بطريقة مهنية، لكن للأسف تمت إدارة هذا الملف بطريقة تثير الشبهة بحيث أن البطريركية هي ومستشاريها القانونيين كانوا يسعون قصداً وعن عمد الى خسارة هذه القضية في المحاكمة الاسرائيلية وهناك عدة شواهد وأدلة منذ 2005 حتى اليوم".

وقال "هذه القضية نحن في المجلس المركزي الأورثوذوكسي، حذرنا من خطورتها منذ عام 2006، عندما ظهرت ملامح ومعلومات حول هذه الصفقة، حيث تشكلت لجنة تحقيق وزارية من السلطة الفلسطينية، وأصدرت اللجنة توصياتها في كتاب واضح ومعمم ووضع اليد على الثغرات والعيوب التي رافقت هذه الصفقة، حيث حذرت اللجنة وخبراء قانونيون فلسطينيون ونصحوا بأن لا يتم استلام أي مبلغ من المبالغ التي تنص عليها الصفقة من قبل البطريركية، لأنه لا يجوز أن تسعى لإبطال الصفقة وتستمر في استلام أموالها، حيث قدم الخبراء نصائح قانونية لهذه القضية حتى نستعيد باب الخليل وعقاراته المنصوص عليه في اتفاقية البيع".

وأضاف: الوقف العربي الأورثوذوكسي يباع كأنه بضائع مسروقة او مهربة بأبخس الأثمان للطرف الإسرائيلي.

وبشأن خطوات المجلس المركزي الأورثوذوكسي القادمة، أوضح برهم " نحن في المجلس المركزي الأورثوذوكسي نقوم بدورنا الوطني من منطلق تحمل السمؤولية التاريخية والوطنية والأخلاقية والإنسانية تجاه القدس وأوقافها والأراضي، ونتعامل مع الوقف العربي الأورثوذوكسي كجزء من التراب الفلسطيني والذي يجب الدفاع عنه وعدم التفريط به من أي كان، وقد حذرنا كثيرا وقمنا بكافة اشكال الاحتجاج لكن ذلك لم يكن اكثر من صوت وصرخة ورفع مظلومية لنقول أن هناك قضية ظلم تاريخي وقعت على ابناء هذه الكنيسة من العرب الفلسطينيين من قبل الثلة الحاكمة والمهيمنة والمستعمرة للبطريكية في القدس، وقد دافعنا عن مظلوميتنا اكثر من مرة لكن لا حياة لمن تنادي".

وأضاف برهم: الآن الكرة في ملعب المستوى السياسي الفلسطيني والأردني، ويجب أن يأخذوا الإجراءات اللازمة والوقائية من اجل العمل على استعادة باب الخليل وعقاراته والعمل من اجل استعادة كافة العقارات التي بيعت وسربت من قبل هذه البطريركية وهذا البطريرك (ثيوفيلوس) وزمرته للطرف الاسرائيلي وشركاته الاستيطانية.

قدمنا خلال العامين الماضيين وثائق بـ24 صفقة تسريب للاحتلال تمت في القدس

وأوضح: نحن قدمنا العامين الماضيين وثائق بـ24 صفقة تسريب للاحتلال في القدس ونحن نتوقع أن يكون هذا البطريرك قد اجهز على كافة ممتلكات البطريركية في القدس لصالح دولة الاحتلال، وهذه الوثائق موثقة برقم الحوض ورقم القطعة وبالسعر ومن المستفيد الأول ومدة الايجار ومن ثم مدة الحكر ومن ثم مدة البيع لكن لا حياة لمن تنادي. مؤكداً "يجب التوقف عند مسؤوليتهم على المستوى السياسي فيما يتعلق بحماية القدس".

وتابع برهم: "حماية القدس لا تتم عبر بيانات، وإنما اتخاذ عبر اجراءات وقائية ويجب على السلطة الفلسطينية والاردن أن تتخذ قراراً حاسماً وفورياً بسحب البساط من تحت أقدام هذا البطريرك، ولا أعلم ما الذي يؤخرها في ذلك ونضع مئة علامة سؤال وتعجب حول ذلك".

وأكد أن باب الخليل وهذه العقارات والفندقين وقصر المعظمية التي سربت هي من المحطات التاريخية الهامة، وتسريبها ضربة كارثية للقدس ومستقبلها وعروبتها ويؤدي لمدخل للمستوطنين وشركاتهم من أجل مزيد من تهويد مدينة القدس وأسرلتها ومحو هويتها العربية.

مدير فندق إمبريال: سأتوجه للمحكمة مرة أخرى

وفي ذات السياق، أوضح مدير فندق إمبريال أبو الوليد الدجاني أن والده استأجر الفندق منذ عام 1949، وتبلغ مساحته 1800 متر مربع، ويحتوي على 50 غرفة، ويحظى بموقع استراتيجي حيث يقع في ساحة عمر بن الخطاب في منطقة باب الخليل.

وأكد الدجاني خلال حديثه لـبرنامج "شد حيلك يا وطن"، أنه سيتوجه للمحكمة مرة اخرى، وأنه يملك عقد إيجار لثلاثة أجيال، مؤكدا أن الجمعية ستخاطبه خلال الايام القادمة لمطالبته بإخلاء الفندق، ودفع ملايين الشواقل كأثر رجعي.

وقال الدجاني إن قضية بيع المباني الثلاثة ظهرت في عام 2005 وتم الكشف عن الاتفاقية التي تمت في عهد البطريرك إيرينيوس، ومسؤوله المالي نيكولاس باباديماس وبين الجمعية الاستيطانية "عطيرت كوهنيم"، والتي نصت على وضع يد الجمعية الاستيطانية على العقارات الثلاثة.

وأضاف الدجاني أن فندق "إمبريال" تم بيعه مقابل مليون و200 الف دولار فقط، و فندق "بترا" بـ 500 الف دولار، أما قصر المعظمية فكان مقابل 50 ألف دولار، وهي مبالغ زهيدة، تعكس ان القرار سياسي بامتياز.

واكد الدجاني أن سيطرة الجمعية على فندقي "امبريال" و"بترا" سيكون له تبعات خطيرة، تؤدي إلى ممارسة الضغوط على المقدسيين القاطنين في المنطقة، والمحال التجارية المقدر عددها بنحو 17 محال، حيث من المتوقع ان تغلق هذه المحال أبوابها بعد سنوات قليلة جدا، في حال سيطرت الجمعية على الفندقين، كما ستصبح منطقة باب الخليل وساحة عمر بن الخطاب بيد المستوطنين 100%.

وأوضح أن الجمعية عملت على أن تكون الاتفاقية باللغة الإنجليزية ولا تحتوي على جميع التفاصيل، وصيغت بطريقة لا تحتوي على أي لبس.

ودعا الدجاني المؤسسات المسيحية والإسلامية والرئيس محمود عباس، والملك عبد الله الثاني لإيلاء الاهتمام للموضوع والتحرك لحماية المباني، وعدم التواني بالمساعدة في انقاذ العقارات من يد المستوطنين.

وكان بطاركة ورؤساء كنائس القدس قد حذروا في بيان لهم أمس، من أن تمكن الجمعية الاستيطانية من إخلاء المستأجرين والاستيلاء على الممتلكات، سيؤدي إلى فقدان المسيحيين والحجاج ممر وصولهم الرئيسي إلى الحي المسيحي في البلدة القديمة بالقدس، وأيضاً طريق وصولهم الرئيسي إلى كنيسة القيامة.