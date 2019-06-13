فرنسا تدعو لضبط النفس بعد الهجوم على ناقلتين في خليج عمان

رام الله- وطن: دعت وزارة الخارجية الفرنسية إلى ضبط النفس ونزع فتيل التوتر في منطقة الخليج بعد هجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان يوم الخميس.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة أنييس فون دير مول للصحفيين في إفادة يومية على الإنترنت : "ندعو كل الأطراف، التي نتواصل معها بشكل دائم، لضبط النفس ونزع فتيل التوتر".

وأضافت: "نكرر أيضا ذكر تمسكنا بحرية الملاحة التي يتعين حتما الحفاظ عليها".

فيما نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصادر محلية عمانية بأن انفجارين كبيرين استهدفا ناقلتي نفط في مياه بحر عمان، صباح اليوم الخميس.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن دوي انفجارين كبيرين بصورة متتالية سُمع في داخل مياه بحر عُمان، مشيرة إلى أن المعلومات ألأولية تتحدث عن استهداف ناقلتي نفط.

وأوضحت أن ناقلتي النفط المستهدفتين كانتا من الناقلات العملاقة، التي كانت تحمل النفط الخام من منطقة الخليج.

وحسب وكالة يونيوز فقد تلقت موانئ باكستان وسلطنة عمان نداءات استغاثة من ناقلتي النفط في بحر عمان، وقالت حاملتي النفط العملاقتين المذكورتين إنهما قد تعرضتا للاستهداف وطلبتا المساعدة من الدول المطلة على بحر عُمان.

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن "هيئة السلامة البحرية البريطانية" أن حادثاً غامضاً وقع، الخميس، في خليج عمان، ودعت للحذر الشديد بعد الحادث.