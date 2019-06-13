الأمن الوقائي يعيد اعتقال الفتاة آلاء بشير

رام الله- وطن: أعاد جهاز الأمن الوقائي في قلقيلية، الخميس، احتجاز الفتاة آلاء بشير، بعد يومين من الإفراج عنها بكفالة عدلية قيمتها الفا دينار اردني، وأخرى نقدية قيمتها 200 دينار اردني.

وفي حديث لوطن، بينت والدة آلاء أنها توجهت مع ابنتها لاستلام أجهزة وحواسيب ظلت محتجزة لدى "الوقائي" منذ الاعتقال الأول لها، لتتفاجأ باحتجاز آلاء، دون ذكر مبررات أو أسباب.

وأمس الأول الثلاثاء، أصدرت محكمة صلح قلقيلية قرارا بالافراج عن بشير.

وكانت قوة أمنية تابعة لجهاز الأمن الوقائي اعتقلت الفتاة بشير (23 عاماً)، في 9 مايو/ أيار، أثناء تواجدها في مسجد عثمان بن عفان الواقع في مكان إقامتها في قرية جينصافوط قضاء قلقيلية.

وكان جهاز الأمن الوقائي أصدر بيانًا في 14 أيار/ مايو الماضي، قال فيه إن اعتقالها تم على خلفيّة محاولة جهات "ساهمت في زعزعة استقرار دول عربية محيطة"، باستغلال الظروف التي تمر بها آلاء بشير، والعمل على تجنيدها وتحريضها للقيام بأعمال تمسّ الأجهزة الأمنية الفلسطينية.