المالكي: جمهورية أذربيجان تنضم إلى مجموعة ال 77

وطن: أعلن وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، انضمام جمهورية أذربيجان إلى مجموعة الـــ 77 والصين.

وبين أن جمهورية أذربيجان، من خلال بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة، تقدمت برسالة إلى دولة فلسطين بصفتها رئيس مجموعة الــ77 والصين للعام 2019، لتعبر عن رغبتها بالانضمام للمجموعة.

ودعا الدول الأخرى النامية للانضمام لأكبر تكتل دولي يمثل شعوب البلدان النامية في مؤسسات المجتمع الدولي.

واعتبر المالكي هذا الانضمام بمثابة مؤشر نجاح لدولة فلسطين كرئيس لمجموعة ال 77 والصين، وخطوة تجاه تحقيقها للأهداف التي تطمح لها خلال ولايتها، بما في ذلك تعزيز مكانة المجموعة وفعاليتها من خلال توسيع العضوية لتشمل المزيد من الدول النامية.