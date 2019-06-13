وزيرة الصحة تفتتح قسم الحالات الحادة للذكور في مستشفى بيت لحم للأمراض العقلية

وطن: افتتحت وزيرة الصحة، مي الكيلة، اليوم الخميس، قسم الحالات الحادة للذكور في مستشفى بيت لحم للأمراض العقلية، بدعم من منظمة الصحة العالمية وتمويل الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت كيلة أن الوزارة استطاعت ترميم مستشفى الأمراض العقلية، الذي يعد من أقدم المشافي في المنطقة، وشراء الأدوية الخاصة بالأمراض النفسية، وتنفيذ برامج تدريبية للطواقم الطبية والفنية.

وأشارت إلى أن مواطناً من كل 4 يصاب باضطرابات عصبية، حيث بلغ معدل انتشارها إلى 10% على أقل تقدير، في ظل الوضع الوضع السياسي الصادم والعنيف إلى جانب الضيق الاقتصادي والبطالة.

وأضافت أنه يتم تشخيص أكثر من 3 آلاف حالة مرضية نفسية في الضفة سنوياً، وما يقارب 5 آلاف حالة مرضية نفسية في غزة.

ولفتت إلى أن وزارة الصحة تمتلك 14 مركزاً للصحة النفسية في المحافظات الشمالية، و6 مراكز في المحافظات الجنوبية، ومركز متخصص للصحة النفسية للأطفال في حلحول بمحافظة الخليل.

من جانبه، قال نائب ممثل الاتحاد الأوروبي توماس نيكلسون إن هذا المشروع تضمن دعماً ملموساً في إنشاء وحدات تنسيق متابعة للصحة النفسية والأهم تطوير قدرات العاملين في هذا المجال لامتلاك مهارات يستطيعون من خلالها مساعدة المرضى.

بدوره، قال مدير مستشفى بيت لحم للأمراض العقلية إن المستشفى بات صرحاً تعليمياً لجميع العلوم الانسانية التخصصية ومعترف به في المجالس الطبية العربية والأردنية والفلسطينية.