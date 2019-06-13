بالصور.. غزة: مهرجان تكريمي للشهداء ومسير عسكري في "يوم شهيد الجبهة الديمقراطية"

وطن: لمناسبة «يوم شهيد الجبهة الديمقراطية»، نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مهرجاناً تكريمياً للشهداء القادة، في قاعة الهلال الأحمر وسط مدينة غزة، بحضور ممثلي القوى والفصائل الفلسطينية والفعاليات الوطنية والاتحادات الطلابية والشبابية والنسوية والوجهاء والمخاتير وعدد من أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية وأعضاء قيادة الجبهة في قطاع غزة.

بدأ المهرجان بعزف النشيد الوطني الفلسطيني على وقع طبول فرقة العودة الكشفية إلى جانب عدد من مقاتلي كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية.