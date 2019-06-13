مسؤول أمريكي يفجر مفاجأة بشأن هجوم ناقلتي النفط في بحر عمان

وطن : كشف مسؤول أمريكي عن معلومات جديدة حول الهجومين اللذين وقعا اليوم على ناقلتي نفط في بحر عمان.

وحسب "رويترز" قال المسؤول الأمريكي إن طاقم إحدى الناقلتين ترك السفينة بعد أن رصد عبوة لم تنف جر ملتصقة بها يعتقد أنها لغم لاصق.

وكانت "رويترز" قد نقلت عن مصدر وصفته بـ"مطلع" قوله إن الهجمات على ناقلتي النفط في خليج عمان لم تنفذ باستخدام طوربيدات.

وقالت شركات شحن إن ناقلتي نفط تعرضتا اليوم الخميس لهجمات في خليج عمان أسفرت عن اشتعال النار في إحداهما وتركت السفينتين تتقاذفهما الأمواج مما دفع أسعار النفط للارتفاع بنسبة أربعة بالمئة بسبب مخاوف من تأثر إمدادات الخام من الشرق الأوسط.

وتستعر النيران في الناقلة فرنت ألتير في المياه التي تقع بين دول الخليج العربية وإيران بعد الانفجار الذي أرجعه مصدر تحدث إلى "رويترز" في وقت سابق من اليوم إلى لغم ممغنط. وانتشلت سفينة في المنطقة أفراد طاقم الناقلة النرويجية ونقلتهم لقارب إنقاذ إيراني.

وقالت الشركة المشغلة للناقلة الثانية إنها مملوكة لليابان وقد تم انتشال طاقمها بعد إصابتها في هجوم يشتبه في أنه نفذ بطوربيد.