نقيب الصحفيين يفوز بأعلى الاصوات في انتخابات اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين

رام الله - وطن: فاز نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أو بكر، اليوم الخميس، بأعلى الاصوات في انتخابات اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين.

وجرت الانتخابات، ضمن أعمال المؤتمر الثلاثين للاتحاد الدولي للصحافيين في تونس، الذي ينعقد لأول مرة في العالم العربي.

وقال أبو بكر عقب ظهور النتائج : "أن أجمل إنتصار عندما يكون انتصار من أجل فلسطين".

وأضاف : " ان الصحفيين الفلسطينيين ونقابة الصحفيين الفلسطينيين تستحق هذا الانتصار بدفاعها الدائم عن الصحفيين الفلسطينيين".

وانتُخب المغربي يونس مجاهد رئيساً للاتحاد الدولي للصحافيين خلفاً للرئيس السابق البلجيكي فيليب لوروث، وذلك كأول عربي وأفريقي يشغل المنصب.