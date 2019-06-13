وزارة المالية: الوثيقة المتداولة حول المشرف العام على الاعلام الرسمي احمد عساف "مزورة"...وهي تهدف للاساءة والتشكيك

رام الله- وطن : أثارت وثقية مسربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً بين النشطاء، والتي تحمل في مضمونها "العبثي" طلب المشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف توفير التكاليف المالية له لإجراء عملية شعر في تركيا.

فيما أكدت وزارة المالية في بيان لها بأن الوثيقة المنشورة حول مطلب عساف والتي تم تداولها هي "مزورة" ولا اساس لها من الصحة.

ونفى وزير المالية شكري بشارة تلقيه تلك الرسالة، فيما اعتبرها جزءاً من الهجمة " المبرمجة" على القادة الفلسطينيين، والهادفة إلى الاساءة والتشكيك وزعزعة ثقة المواطنين بالقادة أنفسهم.

وقد عجت مواقع التواصل الاجتماعي في الاونة الاخيرة بوثائق مسربة و "مزورة" تمس بعض من القادة الفلسطينيين، والهادفة للعبث في الشارع الفلسطيني والذي يواجه خططا أمريكية إسرائيلية ومن بينها تمرير "صفقة القرن" والتي تهدف لتصفقة القضية الفلسطينية.

وقد دعت وزارة المالية الشعب الفلسطيني إلى عدم التعامل مع ما وصفته بـ" الاشاعات" المغرضة والتي تسيء للقيم الفلسطينية، كما تدعو لتوخي الدقة والحذر في نشر وتداول المعلومات والوثائق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد تداول النشطاء هذه الوثيقة "المزورة" والخاصة بعساف، والتي صدرت عن ديوان الرئاسة بتاريخ 2/8/2018، ووجهت لوزير المالية والتخطيط شكري بشارة، كما تضمنت توقيعا للرئيس محمود عباس.