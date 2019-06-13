وزير الخارجية الأردني: الأردن لم يعلن موقفه الرسمي ازاء المشاركة في ورشة البحرين، وعندما يتخذ قراره سيعلنه بوضوح وثقة

رام الله - وطن: قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الخميس، إن قرار الأردن بشأن المشاركة بمؤتمر البحرين الاقتصادي سيعلن "بوضوح وثقة"، استنادا على مواقفه الثابتة والراسخة المعروفة للجميع.

وقد دعت الإدارة الامريكية لعقد مؤتمر البحرين الاقتصادي في العاصمة المنامة، حيث من المتوقع انعقاده في الخامس والعشرين من من الشهر الجاري، فيما اعلنت السلطة الفلسطينية رفضها المطلق للمشاركة لما له أهداف سياسية، وبتمرير "صفقة القرن"، بينما أعلنت بعض الدول العربية مشاركتها كالسعودية والبحرين وسلطة عمان، فيما لم تعلن بعد دول اخرى مشاركتها بشكل رسمي.

ونقلا عن قناة المملكة، قال الصفدي: "لم نعلن موقفنا رسميا إزاء ورشة البحرين لأننا نمارس حقنا في أن نقيّم وفي أن نشاور وأن نتشاور مع أشقائنا وأصدقائنا وعندما نتخذ القرار سنعلنه بوضوح."

وتابع الصفدي : " السياسة الخارجية الأردنية تستند إلى ثوابت ومواقف واضحة"، مبينا بقوله أن ثوابت الأردن المتعلقة بالقضية الفلسطينية أكّدها العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني وبشكل لا يقبل أي تفسير.

واستكمل حديثه مشيراً الى الثوابت الوطنية تجاه القضية الفلسطينية، وقال: "لا حل للقضية الفلسطينية إلا عبر انتهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، موضحا أن هذا هو الموقف الذي يدعمه العالم كافة".

وعن مشاركة الاردن بمؤتمر البحرين الاقتصادي، قال الصفدي: "إذا شاركنا فإننا نشارك لنؤكد مواقفنا لنقول بوضوح وثقة وهذا الموقف يعرفه الجميع. وإذا شاركنا فهو جزء من الاشتباك الإيجابي الذي يقوده الأردن دائما من أجل التأكيد على ثوابته فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وفي أي موقف أو قضية أخرى."

وأضاف: "إذا لم نشارك نكون قد اتخذنا قرارنا بناء على تقييمنا، ستكون هناك مبررات لعدم مشاركتنا، وبالنهاية هي ورشة عمل. وإذا قررنا أن نذهب لنسمع إذا كان الطرح منسجما مع مواقفنا، فسنتعامل معه، وإذا كان غير منسجم ،سنقول لا."

وأوضح أن الأردن شارك في مؤتمر وارسو "بموقف واضح" أكد على مواقف الأردن الثابتة والواضحة من التوطين ومن اللاجئين.

وقال :"نحن من يقرر موعد إعلان قرارنا، وتوقيت الإعلان أيضاً هو جزء من إدارة الملف".

وأشار الصفدي إلى أن الأردن ليس على علم بما سيقدم الأميركيون في خطة سلام الشرق الأوسط المعروفة باسم "صفقة القرن"، وأن الأردن ليس وحيدا في هذا الموقف.

وأضاف : "الولايات المتحدة تقول إنها تدرس خطة ستقدمها عندما تكتمل.

وشدد الصفدي خلال حديثه عن عدم معرفة الاردن بما ستأتي به "صفقة القرن"، وقال في ذات السياق : "لا نعرف توقيت تقديمها ... ما نعرفه وما يعرفه الأميركيون والعالم بثوابت الموقف الأردني أننا نريد سلاما شاملا ودائما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في الحرية والدولة على خطوط 4 حزيران / يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

المصدر: قناة المملكة