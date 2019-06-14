طيران الاحتلال يشن سلسلة غارات على مواقع مختلفة في قطاع غزة فجراً

وطن: شن طيران الاحتلال ، فجر اليوم الجمعة، سلسلة غارات جوية على عدد من المواقع والأهداف في قطاع غزة، وأوقع دمارا في ممتلكات المواطنين.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات حربية من نوع (إف 16) قصفت بثلاثة صواريخ موقعا شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما أدى إلى تدميره بالكامل، وإلحاق أضرار بممتلكات المواطنين المجاورة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وقصفت طائرات حربية من نوع (إف 16) بصاروخين منطقة الميناء غرب مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة ودمرته، دون وقوع إصابات في صفوف المواطنين.

كما أطلقت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي عدة قذائف على أراض زراعية شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وأوقعت خسائرا مادية في المكان.

وزعم جيش الاحتلال أن القصف جاء ردا على إطلاق صاروخ من غزة سقط على "سديروت" جنوب دولة الاحتلال دون وقوع إصابات.

وتجوب طائرات الاستطلاع الإسرائيلية مختلف أجواء القطاع طوال ساعات الليل وحتى صباح اليوم على ارتفاعات منخفضة، فيما الطائرات الحربية تجوب الأجواء بين الفينة والأخرى.