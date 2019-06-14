حركة فتح تطالب رئيس مجلس قروي دير قديس بتقديم استقالته عقب حضور مستوطنين حفلة "حناء" نجله العريس

رام الله- وطن :أعلنت حركة "فتح" عن رفع الغطاء التنظيمي عن رئيس المجلس القروي لقرية دير قديس راضي ناصر، مطالبة اياه بتقديم استقالته الفورية من منصبه كرئيس للمجلس، جراء ما حدث مساء يوم الأربعاء بحضور عدد من المستوطنين حفلة "حناء" نجله في القرية.

وحذرت حركة فتح إقليم رام الله والبيرة – شعبة دير قديس في بيان تنظيمي صادر عنها من تكرار ذات الفعل في ظل ما يواجهه الشعب الفلسطيني من هجمة أمريكية إسرائيلية وبتمرير "صفقة القرن"، وجاء في البيان : "نعلن رفع الغطاء التنظيمي عن رئيس المجلس القروي، و ونثمن عاليا موقف أهالي القرية والرافضين وبشدة لما جرى".

وأضاف البيان :" ندين هذا التصرف المسيء لكل الأعراف الوطنية والانتماء لفلسطين، ونحذر بشدة تكرار هذا الحدث في القرية".

واستنكر بدوره نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حضور عدد من المستوطنيين لحضور حفلة "حناء العريس" نجل رئيس مجلس بلدة دير قديس راضي ناصر مطالبين وعبر منشوراتهم إقالته من منصبه ومحاسبته.

فيما تبادل النشطاء فيديو مسجل للزفاف مساء يوم الأربعاء، ويظهر به تواجد للمستوطنين في حفل "سهرة" نجل راضي ناصر، فيما أكدت عائلة ناصر في يبان توضيحي بأن ما يجري تداوله هو عار عن الصحة، حيث لا علاقة لراضي بما حدث في الحفل، حيث أقدم على طرد المستوطنين بعد معرفته بوجودهم، وأوقف الاحتفال.

وفي معرض الرد على النشطاء ووسائل الاعلام، كتب رئيس مجلس بلدة دير قديس راضي ناصر وعلى صفحته الخاصة على موقع "فيس بوك" توضيحا لما جرى في حفل زفاف نجله:

وكتب : اولا : اؤكد لكم انه وفي تمام الساعة الواحدة ليلا وبينما كنت في استقبال الضيوف على طاولة العشاء البعيدة عن موقع الحفلة وعندما سمعت بحضور بعض الاسرائيليين لموقع السهرة قمت مباشرة بطردهم هم والشباب الذين معهم وقام ابني بوقف الحفلة لتدارك الموقف

ثانيا : بعد التحقيق في الموضوع تبين ان من قام باحضارهم بعض الاشخاص الذين يعملون معهم في كراجات تصليح السيارات .

ثالثا : تبين ان من قام بادخال الاسرائيلين الى السهرة كان يستهدف سمعتي و التشهير بي باسلوب غير اخلاقي وهذا ان دل على شيء فانما يدل على سوء نية من قام بادخالهم .

رابعا :اقسم بالله العظيم اني لم اقم او اعلم بدعوة اي اسرائيلي للحفلة .

وفي نهاية حديثه كتب : " انا على استعداد تام للمحاسبة والمكاشفة والمساءلة وعلى كافة الأصعدة والمستويات".