ملادينوف يصل غزة صباح اليوم

رام الله- وطن: وصل مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، إلى قطاع غزة صباح اليوم الجمعة عبر معبر بيت حانون/ ايرز، شمال القطاع.

فيما أوضحت المصادر الاخبارية فإن ملادينوف سيعقد اجتماعات مع مسئولين فلسطينيين في قطاع غزة.

ويذكر أن ملادينوف قد زار قطاع غزة في الثالث عشر من مايو الماضي وأكد على ضرورة الحفاظ على بقاء الهدوء في قطاع غزة وذلك من أجل استمرار المشاريع.

وأعرب ميلادينوف في الزيارة السابقة للقطاع عن أمله في الحفاظ على الهدوء لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، لما سيؤدي للتقدم بالمشاريع بعيدة المدى.