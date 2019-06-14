"المكتب الحركي لـ"فتح": فوز نقيب الصحفيين بأعلى الاصوات في انتخابات اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين هو انجاز كبير ومميز

رام الله- وطن: أشاد المكتب الحركي المركزي للصحفيين بحركة فتح الاقاليم الجنوبية بـ الإنجازات الكبيرة التي حققها وفد نقابة الصحفيين الفلسطينيين خلال المؤتمر الثلاثين للاتحاد الدولي للصحفيين والذي عقد في الجمهورية التونسية الشقيقة.

وهنأ المكتب الحركي نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر ابو بكر بحصوله على أعلى الأصوات في انتخابات اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي حيث حصد ٢٧٧ صوتا من أصل ٢٩٠ صوتا.

وأشار إلى انتخاب الزميلة ريما المسروجي في مجلس النوع الاجتماعي وحصولها على أعلى الأصوات، إلى جانب انتخاب الزميل منتصر حمدان بعضوية لجنة الانتخابات والزميل نبهان خريشة في هيئة مؤتمر الاتحاد الدولي للصحفيين.

وأكد المكتب الحركي المركزي للصحفيين ان هذه الإنجازات المميزة التي حققها وفد نقابة الصحفيين ما كانت لتتحقق إلا بالأداء المتفوق للوفد الفلسطيني والذي تمثل في نقيب الصحفيين ونائبة وأعضاء الأمانة العامة.