مستوطنون يقتحمون منطقة برك سليمان جنوب بيت لحم لليوم الثاني على التوالي

بيت لحم- وطن : اقتحم مستوطنون، صباح اليوم "الجمعة"، منطقة برك سليمان السياحية الواقعة بين بلدة الخضر وقرية ارطاس جنوب بيت لحم، لليوم الثاني على التوالي.

وأفادت مصادر أمنية لـوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا "، بأن مجموعة كبيرة من المستوطنين اقتحمت المنطقة وسط حراسة من قبل قوات الاحتلال ومرافقة القيادة العسكرية للجيش جنوب الضفة الغربية، وانتشروا على البرك الثلاث، وأدوا طقوسا تلمودية.

يشار إلى أن المستوطنين اقتحموا المنطقة ذاتها أمس، في وقت تتعرض فيه إلى اقتحامات متكررة.