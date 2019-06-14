البرغوثي لوطن: المطلوب تبني ميثاق وطني جامع يحرم العلاقة مع المستوطنين ووقف التنسيق الأمني

وطن: قال أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية د. مصطفى البرغوثي في مقابلة خاصة مع شبكة وطن الإعلامية إن ما جرى في قرية دير قديس عمل مشين، حيث أنه من أكثر الامور قباحة أن يتم التعاطي مع مستوطنين يغتصبوا الأرض الفلسطينية ويبطشوا بشعبنا، لهذا فإن ما حدث خروج عن أخلاقنا وقيمنا الوطنية واستخفاف واستنكار لما تعنية هذه القيم.

وأضاف البرغوثي أن هذه التصرفات يجب وقفها فورا خصوصا وأن الاحتلال يستغلها بأبشع الصور لاعطاء العالم فكرة أن الفلسطينيين يتقبلون المستوطنين ويعيشون معهم، وبالتالي يستخدم ذلك للمس بحقوقنا الوطنية وضرب القانون الدولي الذي يقر بأن الاستيطان على أرضنا غير شرعي ويجب ازالته.

وطالب البرغوثي بضرورة تبني ميثاق وطني جامع لا يخرج عنه أحد لتحريم العلاقة والتطبيع مع المستوطنين، مردفا : من واجب الجهات الرسمية تطبيق هذا الأمر، وأن تراقب المجالس والهيئات المحلية اذا أقدمت على مثل هذه العلاقات، وفي نهاية المطاف تطبيق الأمر الأساسي الذي طالب به المجلس المركزي ولم ينفذ حتى الآن وهو وقف كل أشكال التنسيق الأمني مع الجانب الإسرائيلي.

وأوضح البرغوثي أن ما دفع الأمور للوصول الى هذه المرحلة وجود جهد اسرائيلي منظم من قبل المستوطنين لفتح هذه العلاقات، اضافة لضعف التعبئة الوطنية وهذه مسؤولية جميع القوى الوطنية، وثالثا غياب الحزم في التعاطي مع مظاهر التطبيع.