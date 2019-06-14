ملادينوف يغادر غزة بعد اجتماعه مع قيادة حركة حماس

وطن: غادر المنسق الخاص للأمم المتحدة للشؤون الانسانية نيكولاي ملادينوف، ظهر اليوم الجمعة، قطاع غزة عبر معبر بيت حانون/ إيرز شمال القطاع.

ووصل ملادينوف قطاع غزة صباح اليوم وعقد اجتماعا مع قيادة حركة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، لبحث سبل الحفاظ على الهدوء.

وكان ملادينوف قد زار غزة في الثالث عشر من مايو الماضي وأكد على ضرورة الحفاظ على بقاء الهدوء في قطاع غزة؛ من أجل استمرار المشاريع.

وقال ملادينوف وقتها "أتمنى لو تم الحفاظ على الهدوء الآن لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، فإننا سنستطيع بناء عليه أن نمضي أو نتقدم في المشاريع بعيدة المدى التي خططنا لها".