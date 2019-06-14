الشهداء يعودون هذا الاسبوع" ماذا نقول لهم !.. مستوطنون يُحملون على أكتافنا .. وحلمنا المسروق !

كتب رئيس التحرير : لنعيد عقارب الساعة للوراء قليلاً ، كما فعل الكاتب والروائي الجزائري الطاهر وطار في روايته "الشهداء يعودون هذا الاسبوع"، حيث مزج ما بين الواقعية والخيال، والزيف والحقيقة، وهو يحاكي فكرة الاصرار والعودة للحياة، وقد تحمل ملامح العودة تلك أسئلة مبعثرة في ذهن صاحبها.. وكيف الحال عندما يكون العائد للواقع هو "شهيد" فماذا سنقول له كفلسطينيين ! في ظل انفتاح الأبواب أمام واقع فلسطيني "محبط" يحمل عبء" التطبيع" و" الخيانة"، في ظل التصهين العربي الرسمي.

الأحداث الأخيرة أعادتنا لذاك النفس الثوري والوطني الذي جاء به "وطار"، حينما ألقى الظلال ومن خلال روايته على عدة تساؤلات مفادها : ماذا سيفعل الشهداء إن أدركوا حقيقة تنازل وخيانة الكثيرين لمشروعهم الوطني، واعتبر البعض منهم بأن الخيانة وجهة نظر. هل سيندمون الشهداء على تضحياتهم؟

ونستكمل العودة بالساعة للوراء قليلا.. وقليلا، لنستعيد مطاردة باسل الأعرج واستشهاده. فماذا نقول لمن رسم طريق حياته على نهج " عش نيصاً وقاتل كالبرغوث". فهل قاتلنا كالبراغيث؟

وهل سنساهم في تذويب الكاتب الشهيد غسان كنفاني كطقعة سكر في فنجان شاي نحتسيه على مائدة واحدة مع العدو؟ ماذا نقول لمن رأى بان الثورة تكمن بالجماهير، وهل ما زلنا نحلم بالعودة إلى حيفا؟

وماذا نقول للقيادي الشهيد خليل الوزير " أبو جهاد"، حينما أوصى بنا بأن تبقى "رؤسنا للسماء، وأقدامنا في تراب وطننا ، جماجمنا نُعَبِدُ بها طريق النصر والعودة الأكيدة ، البوصلة لن تخطئ الطريق ، ستظل تشير الى فلسطين".

وهل سنصبح أحراراً كما ناجي العلي؟ وهل سنرسم الاحداث كما نشعر نحن؟ وهل سنلطخ ما وثقه بريشته العلي للنكبات والنكسات والنضال ضد الاحتلال..

ماذا سنقول لهؤلاء الأبطال ..

وماذا لو خرج الأسرى من سجونهم، ماذا سنقول لهم هم ايضا؟ هل سنحدث نائل البرغوثي الذي أمضي على وجوده داخل السجون الإسرائيلية قرابة 39 عاما، عن خيانة أحدهم للقضية نصرة للعدو؟ وهل سنتجرأ على اخبار كريم يونس وهو أقدم أسير فلسطيني في السجون والمعتقلات الإسرائيلية وبالعالم أجمع بما فعل بعض القادة بالعلن ورسمو اوهاماً لا علاقة بها بالواقع...

والواقع، بأن قائمة الأسرى تطول، وعلى القادة أن يجهزو أقلامهم ومنابرهم كي يجيبو عن عدة تساؤلات سيطرحها أسرى السجون الإسرائيلية وبعد نيلهم للحرية .

قد يكون نيل الحرية وتحقيق الاستقلال أمراً محال في هذه البلاد، أي بلد" الشبابيك" التي لا تغلق على مصرعيها، والحكايات فيها لا تنتهي.

الحكاية هنا في مدينة رام الله، وبطلها رئيس مجلس قروي دير قديس راضي ناصر، والذي احيا حفلاً لنجله العريس بحضور عدد من المستوطنين، فيما رفع "العريس" على الاكتاف وصفقت له جدائل المستوطنين.

وفي وقت سابق، أقدم "اشرف الجعبري" بفعل وصف بـ " السقوط الوطني والاخلاقي"، حيث شارك المستوطنين في مأدبة إفطار رمضاني وفي قلب مدينة الخليل، ثم التقط معهم الصور التذكارية، وبها نوع من المفاخرة للتعامل مع العدو.

وعليه، لم تهدأ وتيرة نشر الصور والمقاطع المسجلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تقع تحت بند "الخيانة" و"التطبيع" مع الاحتلال حيث بتاهى مرتكبيها بتنفيذها "بالعلن"، ويجدونها مفخرة للتعامل مع العدو الإسرائيلي، في حين أن الواقع يظهر بأن هؤلاء يضربون الثوابت الوطنية بعرض الحائط، ويزعزعون ثقة الشارع الفلسطيني بهم، في حين تواجه القضية الفلسطينية مؤامرة لتصفيتها من خلال تمرير "صفقة القرن"، ودعوة الولايات المتحدة الأمريكية لعقد مؤتمر البحرين الاقتصادي والمزمع انعقاده في الخامس والعشرين من الشهر الحالي في العاصمة "المنامة".

وتأتي هذه الأفعال والتحركات والمتكررة في المشهد الفلسطيني و الدالة على "السقوط الوطني" في ظل غياب الرادع والعقاب الفعلي لمن يقدم على التخابر مع العدو، او ارتكب أمرا يقع تحت بند "الخيانة".

وبحسب قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979، فقد نصت المادة "135" على العقاب بالأشغال الشاقة، مدرجاً تحت بند الخيانة لكل من "قدم سكنا أو طعاما أو لباسا لجندي من جنود الأعداء أو لجاسوس للاستكشاف وهو على بينة من أمره أو ساعده على الهرب". وهو القانون الذي صدّقت عليه مؤسسات المنظمة، ووقع عليه الرئيس الراحل ياسر عرفات، وقد طُبق "قانون القضاء الثوري" على عشرات العملاء، أما المادة 140 تنص على إعدام كل من "تخابر مع العدو أو أعطاه أخبارا بصورة تنطوي على الخيانة أو أرسل إلى العدو راية المهادنة عن خيانة أو جبن".

القادة عادة ما يدعون وعبر منابرهم الاعلامية الشعب الفلسطيني للالتفاف حول قادته من أجل مواجهة أي مخطط يهدف بمضمونه إلى تصفقة القضية الفلسطينية، ولكن ما يحدث اليوم هو الابتعاد عن أفق وطني موحد أو نموذج وطني قيادي يسعى لتقديم الحلول السياسية للوضع الراهن، وهذا الغياب قد ساهم في اقبال البعض على التعاطي والتفاخر في التعامل مع العدو.

ما نشهده اليوم هو نتاج اتفاق أوسلو والذي أحدث انهيارا على كافة الاصعدة، وتسبب بتراجع المشروع الوطني في ظل استمرار الانقسام الداخلي الفلسطيني، وانهيار المنظومة الأخلاقية والقيمية.

وشهدت القضية الفلسطينية عدة انهيارات وأزمات لا حصر لها في ظل غياب الوعي الفعلي تجاه تحقيق الوحدة الوطنية، وإنهاء الملفات العالقة كـ الانقسام والمصالحة وغيرها.

وما يحتاجه الواقع اليوم، تحرك وطني وشعبي ورسمي كما جرى في الانتفاضة الأولى ولرفض كافة أشكال "التطبيع" مع الاحتلال في ظل تطبيق فعلي للقانون الذي يردع مرتكبيه.

كفانا نأكل من لحم بعضنا، ونراهن على الخسائر، وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني، ووقف التنسيق الأمني، ووقف تجريم كافة أشكال التطبيع الرسمي مع الاحتلال، وبعض ضعيفي النفوس.

فأي زمن هذا الذي نعيش به؟ فلو قدر بأن يكون فلما "هوليوديا" في زمن العزة والثورة " الزمن الجميل" لما صدقناه؟ هو زمن " التردي " و " الانهيارات" .. فلا بد من ايقافه واعادة عقارب الساعة للوراء .. فلنعيدها للوراء لا خيار أمامنا .. ولنيعد حلمنا المسروق، فلن نسمح باغتيال حلم الاستقلال والتحرر، فعلى سلطة الشعب أن تكون أعلى من سلطة الوهم بحق هؤلاء.