أتلتيكو مدريد يقاضي برشلونة بشأن غريزمان

وطن: أعلنت إذاعة أوندا سيرو الإسبانية، أن إدارة نادي أتلتيكو مدريد تخطط لتقديم شكوى ضد ​برشلونة​ في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بسبب التفاوض مع مهاجمه أنطوان غريزمان، الذي يملك عقدًا مع "الروخي بلانكوس"، بحسب النشرة الرياضية، اليوم الجمعة.

وأوضحت المصادر أن وصيف الدوري الإسباني يعتزم تقديم شكوى ضد برشلونة في "فيفا"، مؤكدة أن الأمر سيرتقي إلى شكوى كذلك في الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة "الليغا"، بسبب علم "البرسا" بارتباط اللاعب بناديه.

ومن المتوقع أنّ ينضم الدولي الفرنسي الذي أكد قبل ثلاثة أسابيع، أنه يعتزم مغادرة واندا متروبوليتانو هذا الصيف، حيث من المُحتمل أنّ ينضم إلى برشلونة بدفع قيمة الشرط الجزائي بعقده والبالغ 120 مليون يورو.