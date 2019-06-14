فتح تفصل رئيس مجلس قروي دير قديس من الحركة وتحيل المشاركين في حفل الزفاف الى الاجهزة الامنية

وطن: اصدرت لجنة التحقيق مع رئيس مجلس قروي دير قديس، على خلفية مشاركة مستوطنين في حفل زفاف نجله في القرية والتي اثارت انتقادات شعبية كبيرة جملة قرارات .

واصدرت اللجنة المكلفة في التحقيق مع راضي ناصر والمكونه من اقليم حركة فتح في رام الله والبيرة ومفوضية التعبئة والتنظيم جملة قرارات وهي فصل راضي ناصر من حركة فتح بشكل قطعي.

وقررت اللجنة العمل على حجب الثقة عنه في المجلس القروي في دير قديس لانه مرشح حركة فتح للمجلس، واحالة اسماء الذين شاركوا في العرس مع المستوطنين في دير قديس الى الجهات الأمنية المختصة لأخذ المقتضى القانوني بحقهم.