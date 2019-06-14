تقديرات الاحتلال: الوضع في غزة على شفير الانفجار

وطن: يتّجه جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى تقديم توصية للمستوى السياسي في إسرائيل بتبنّي سياسات أكثر عدوانيّة تجاه قطاع غزّة، بحسب ما ذكرت القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي، مساء الجمعة.

كما نقلت القناة تحذيرات من جيش الاحتلال أن الأوضاع في قطاع غزّة "قابلة للاشتعال أكثر من أيّ وقت مضى".

ونقل المحلّل العسكري للقناة، روني دانييل، عن مصادر في جيش الاحتلال اعتقادها "أنه يجب وقف الصواريخ التحذيريّة التي يطلقها الجيش قبل تدميرها المباني... وأنه يجب تفجير هذه المباني حتى لو سقط قتلى".

وحول الأوضاع الحالية في القطاع، نقل دانييل عن ضابط إسرائيلي "خدم سنوات طويلة في قطاع غزّة" أن "كل شيء متعلّق بخيط رفيع، في أية لحظة من الممكن أن ينفجر الوضع بشكل كبير".

غير أن دانييل قال إنه "من غير المؤكد أن تذهب إسرائيل، عشيّة الانتخابات، إلى مسار كبير في قطاع غزّة، لكن جيش الاحتلال يتجّه لتقديم طريقة تعامل جديدة مع قطاع غزّة، تشمل تشديدًا كبيرًا في النشاطات".

وفي وقت سابق الجمعة، ذكر المراسل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أليكس فيشمان، أن رئيس أركان جيش الاحتلال، أفيف كوخافي، أعدّ خطة عمل عسكرية متعددة السنوات، أطلق عليها اسم "تْنوفاه" (زخم أو قوة دافعة)، وهي الخطة الإستراتيجية لتفعيل قوات الجيش، وستحل مكان خطة "غدعون"، التي وضعها رئيس أركان الجيش السابق، غادي آيزنكوت. وبالإمكان القول بداية، من تفاصيل خطة "تنوفاه" إنها تبدو، في حال تطبيقها، خطة لارتكاب جرائم حرب، ولكن في الوقت نفسه، يبدو أن كوخافي كان في حالة هوسٍ أثناء بلورتها، ويتوقع ألا تصادق الحكومة عليها أو تطلب إجراء تعديلات عليها. وهذه الخطة لا تتحدث فقط عن "إبادة العدو" العسكري، وإنما عن استهداف المدنيين في قطاع غزة ولبنان.

واستعرض كوخافي خطته هذه، يوم الإثنين الماضي، خلال اجتماع لضباط جيش الاحتلال، الذي يحملون رتبة عقيد فما فوق. ويفترض أن تدخل خطة "تنوفاه" حيز التنفيذ في مطلع العام المقبل وينتهي سريانها في العام 2024. وتختلف خطة كوخافي عن خطة "غدعون" التي وضعها آيزنكوت، وكان في مركزها تعزيز سلاح البرية وقدرة الردع وتنفيذ عملية عسكرية، توصف بأنها "المعركة بين حربين" وغايتها ضرب قدرات "العدو"، مثل الغارات المتتالية ضد مواقع إيران وحزب الله في سورية.

وأضاف فيشمان أن "كوخافي يتحدث ضربة قاضية في الجولة الأولى، التي تعني تصفية جسدية، عنيفة، خلال وقت قصير، بوتيرة مئات القتلى للعدو يوميا، وبحيث تكون النتيجة واضحة لجميع الأطراف. وسيتعين على وحدة عسكرية تدخل إلى أنظمة العدو أن تدمر، كإنجاز مطلوب، أكثر من 50% من قوة العدو. وهذا ينطبق على لبنان وغزة".

عرب 48