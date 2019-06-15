مشكلة جديدة في هواتف "هواوي"!!

وطن: فوجئ عدد من مستخدمي هواتف "هواوي" بمشكلة جديدة، حيث استقبلت أجهزتهم إعلانات تجارية حتى بعد إغلاق الشاشة، الأمر الذي دفع بعضهم إلى التغريد في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص هذه المشكلة.

وقال أحد مستخدمي هواتف "هواوي" في تغريدة على حسابه في "تويتر": "لقد أرسلت لي شركة بوكينغ (لحجز الفنادق) إعلانا على شاشة القفل. وعلى ما يبدو أنا لست الوحيد الذي يعاني من هذه المشكلة".

وطالب مغرد آخر من مستخدمي هواتف "هواوي" الشركة بتوضيح ما يجري "في الحال" على حد تعبيره، متسائلا: "لماذا تظهر هذه الإعلانات على شاشة القفل للجهاز الخاص بي؟".

وأوضح خبراء في تكنولوجيا الهواتف الذكية، أن سبب ظهور الإعلانات خلال تفعيل شاشة القفل، يعود إلى استخدام "هواوي" ميزة جديدة في هواتفها تتيح عرض الإعلانات خلال قفل الهاتف.

وتسمى هذا الخاصية Magazine Unlock، وتسمح للمستخدمين بالحصول على مجموعة من الصور الدورية على شاشة القفل، التي تتغير في كل مرة يقومون فيها بفتح هواتفهم.

وفي ردها على أحد المستخدمين، اعتذرت شركة "هواوي" في حسابها الناطق باللغة الألمانية عن هذه المشكلة، وقالت إنه بإمكان المستخدم إلغاء تنشيط الإعلانات من خلال قائمة الإعدادات، إلا أن كثيرا من المستخدمين فشلوا في ذلك.

واعتبر كثير من المستخدمين ظهور الإعلانات على أجهزتهم، مشكلة تضاف إلى سلسلة المشكلات التي تواجهها شركة "هواوي" حاليا، لا سيما في وقت تخضع الشركة إلى الكثير من التدقيق، خصوصا في الولايات المتحدة.