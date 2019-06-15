أربعون الموسيقى والحب

كتبت: هداء السقا

أربعون فلسطينية وفلسطيني اعتلوا مسرح نسيب شاهين - جامعة بيرزيت. عزفوا للقدس وحيفا ونابلس ورام الله وبيت لحم وغزة التي كانت غائبة دون إرادةٍ منها. أربعون شاباً وشابة غنّوا في منتصف المسرح الملون بورد أحمر و أبيض وأخضر، وبرداءٍ أسود ارتاده الخريجون الذين عزفوا للوطن والحب معزوفات شرقية وغربية.



بآلات النفخ التي تأخذك إلى مساحات البدايات، عزفت (فرقة المعهد لآلات النفخ) ألحاناً للوجود، تهتف بحرية البحر والجبل، ثم أضاءت (أوركسترا القدس للناشئين) عيون الجمهور بعزف شابات وشبان بعمر الحب والحياة، رسموا على أوتار الحب أغنية المستقبل، مصحوبة بهورن الحياة وفلوت الأمل. "يا مارق على الطواحين" التي أحبها جيل المنتصف ليتم إحياؤها بجيل البراعم بأيدي "فرقة بزازيق" التي أحبها الجمهور وصفقوا طرباً للشبّان الثلاث (خضر أبو العظام)، و (وسام فارس) و (سعد ذياب) مع أستاذهم طارق عبوشي.



(دنى عياد) التي غنت "أهو ده اللي صار" برفقة (ريم عبيدي) التي كتبت قصيدة بمهارة على آلة القانون بصحبة أستاذتهم ميشيل روحانا وهاني أسعد. القدس تعتلي ثنايا القلب بمجدها، فدوت لأجلها (جوقة القدس) جدران المسرح، همست وطناً وقدساً وعروبةً في آذان الجمهور الفلسطيني الذي جلس يستمع وذاكرة البلدة القديمة وشوارع القدس العربية ترتسم على وجوهم.



أما (حسام أبو خاطر) عزف فلوتاً بأغنية الصباح، مذكراً الجمهور بالصباحات الوردية التي تأخذنا إلى سحر الأماكن سهلاً وجبلاً وبحراً. ولأن القمر يحاور (مايا أبو العرائس) التي عزفت بأنامل صبية على آلة البيانو التي أحبتها صغيرة وعشقتها لتتقنها وتحترفها متوجةً ذلك بيوم تخريجها، بصحبة (إبراهيم المصري) الذي برع في جعل القمر مجاوراً لجمهور تواق لموسيقى الحب. للبيانو قصة حب مع (كرستين درويش) و (علي القواسمة) الثنائي الذي قدم معزوفة لفرنسيس بولاك بتناغم، مخاطبين الأبيض والأسود بأن التخريج هو بداية لمشوار جديد في عالم الموسيقى.



وختمت (رند خوري) التي ارتدت اللون البرتقالي وهو لون الحياة حاملة آلة التشيلو لتسحر الجمهور بعزفٍ يأخذه الى الأول، صبية أصرت جاهدة أن تكون أول خريجة تحصل على الدبلوم في المعهد لتخاطب بنات جيلها أننا الأمل.



احتفل معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى بتخريج الفوج العشرين للعام 2018 -2019على مسرح نسيب شاهين – جامعة بيرزيت. يذكر أن المعهد تأسس عام 1993 برسالة وطنية تهدف إلى الحفاظ على الهوية العربية، ونشر الموسيقى ووصولها لكل بيت. وساهم في تطوير البنية التحتية الثقافية في العالم العربي، من خلال تأليف الكتب الموسيقية وإصدار العديد من الألبومات الموسيقية و تأسيس الفرق والأوركسترات.