خليج عمان: ترامب يكرر اتهام إيران وغوتيريش يدعو لتحقيق مستقل

وطن: رفض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تصريحات إيران التي تصر على عدم تورطها في الهجوم على ناقلتين نفطيتين في خليج عمان، مكررا اتهامات بلاده لها بالمسؤولية عنها.

وأشار ترامب إلى مقاطع الفيديو التي تقول واشنطن إنها تظهر القوات الإيرانية على متن قارب صغير تزيل لغمًا لم ينفجر من على جسم إحدى السفن.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه يجب العمل على إظهار الحقيقة بوضوح، ودعا إلى إجراء تحقيق مستقل في الحادث.

وحذرت روسيا من التسرع في إصدار الأحكام والاستنتاجات.

وجاءت الانفجارات بعد شهر من تدمير أربع ناقلات وسفن شحن في هجوم قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة، ألقت الولايات المتحدة باللوم فيه على إيران، لكنها لم تقدم أي أدلة، في حين نفت إيران هذه الاتهامات.

وقد تصاعدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بشكل ملحوظ منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه عام 2017، إذ انسحب من الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرمته إدارة اوباما وشدد العقوبات على إيران بشكل كبير.

ماذا قال ترامب؟

وقال الرئيس ترامب في تصريح لمحطة فوكس نيوز التلفزونية إن إيران "قامت بالتفجير".

وأضاف "أعتقد أن أحد الألغام لم ينفجر وربما يكون قد احتوى على اسم إيران مكتوبا عليه. لقد رأيتم القارب في الليل وهو يحاول إزالة اللغم، وقد نجح بالفعل في إزالته من على جسم الناقلة، وقد شاهدتم ذلك بوضوح".

وأشار أيضًا إلى أنه من غير المحتمل أن تغلق إيران مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي الذي يمر عبره ثلث النفط العالمي المنقول بحراً كل عام، ولكن إذا حدث ذلك، فلن يظل المضيق مغلقًا "لفترة طويلة".

وجاء تدخل ترامب بعد أن قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الأسلحة المستخدمة، ومستوى الخبرة اللازمة لتنفيذ الهجمات، فضلا عن الهجمات الإيرانية المماثلة الأخيرة على الناقلات، أظهرت أن إيران كانت وراء ذلك.

وقال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، باتريك شاناهان، إن الولايات المتحدة ستتبادل المعلومات الاستخباراتية في محاولة "بناء إجماع دولي بشأن هذه المشكلة الدولية".

كيف ردت إيران؟

اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني الولايات المتحدة يوم الجمعة بانها تشكل "تهديداً خطيراً للاستقرار في الشرق الأوسط"، من دون الإشارة مباشرة إلى الهجمات في خليج عمان.

وجدد روحاني دعوته للأطراف الدولية الموافقة على اتفاق عام 2015 النووي للوفاء بالتزاماتها، بعد انسحاب أحادي الجانب من الولايات المتحدة.

واتهم وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف الولايات المتحدة على موقع تويتر، بكيل الادعاءات "دون إبراز أي أدلة واقعية أو ظرفية" متهما إياها باستخدام ما وصفه "دبلوماسية التخريب".

بي بي سي عربي