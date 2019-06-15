قوات الاحتلال تعتدي على المواطن عبد الحميد أبو جارور ونجله شرق الخليل

وطن: اعتدت قوات الاحتلال، اليوم السبت، بالضرب على مواطن ونجله، واستولت على مبالغ مالية بعد تفتيش منزلهما في بلدة بني نعيم شرق الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة بني نعيم، وفتشت منزل المواطن عبد الحميد أبو جارور، واعتدت بالضرب بأعقاب البنادق عليه وعلى نجله صهيب، واستولت على مبلغ مالي.

وفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل وبلدتي بيت عوا وبني نعيم، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدتي سعير وحلحول، ومدخل مدينة الخليل الشمالي، وأوقفت المركبات ودققت في بطاقات المواطنين، ما تسبب بإعاقة المرور.