"التربية" لوطن: نتائج التحقيق بمشاركة مستوطنين بحفل زفاف دير قديس تنشر خلال 3 ايام

رام الله- وطن: أكد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور، أن اللجنة المشكلة من عدد من المدراء العامين في الوزراة باشرت عملها اليوم السبت في التحقيق بما جرى أول امس، من مشاركة مستوطنين في حفل زفاف أحد أبناء العاملين في إحدى مديرياتها وهو في قرية دير قديس غرب رام الله.

واشار الخضور خلال حديث لوطن، أنه سيتم نشر نتائج عملها بكل شفافية ومكاشفة ومصارحة، خلال ثلاثة أيام.

واستهجن الخضور ما شهده حفل زفاف نجل رئيس مجلس قروي دير قديس راضي ناصر، والذي يعمل مدير الدائرة الادارية في مديرية التربية والتعليم في ضواحي القدس، وأوقفته عن العمل فورا.

واعتبر الخضور أن هذا الحدث يتنافى مع القيم والاعراف الوطنية، مشيرًا الى انه ووفاءً لدماء الشهداء ونضالات الاسرى والجرحى بادرنا لاتخاذ هذه الخطوات لان الموضوع ليس موضع نقاش.

وكانت حركة "فتح" قد أصدرت بالامس عدة قرارات في اعقاب مشاركة مستوطنين في حفل زفاف نجل رئيس مجلس قروي دير قديس راضي ناصر، في مقدمتها فصله من الحركة بشكل قطعي، وقررت الحركة ايضا العمل على حجب الثقة عنه في المجلس القروي لانه مرشح "فتح" للمجلس، واحالة اسماء الذين شاركوا في الزفاف مع المستوطنين في دير قديس الى الجهات الأمنية المختصة لأخذ المقتضى القانوني بحقهم.