"القوى الوطنية" لوطن: البيان الذي نشر باسمنا بشأن حفل زفاف دير قديس مزوّر

رام الله- وطن: أكد فادي البرغوثي القيادي في المبادرة الوطنية الفلسطينية وممثلها في مجلس القوى الوطنية والإسلامية المركزي ان ما تم تناقله موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من بيان مُوقّع من قبل القوى الوطنية والإسلامية بخصوص ما حصل في زفاف نجل رئيس مجلس قروي قرية دير قديس راضي ناصر والذي شهد مشاركة عدد من المستوطنين فيه، بالرقص مع العريس والرفع على الاكتف و"تنقيط" العريس مبلغ من المال كعادة الاعراس دون أن يثير ذلك حفيضة الحضور والقائمين على الحفل، بيان غير صحيح.

واضاف البرغوثي لوطن، ان البيان المذكور خفف من حجم الكارثة التي حدثت دون أن يحمّل أحداً المسؤولية عن هذا التصرف المشين.

وفي تعليقه على الحدث أدان البرغوثي مشاركة المستوطنين في حفل الزفاف، مشيرًا الى أن ماجرى يعتبر خارجًا عن عادات وتقاليد شعبنا الأصيلة الرافضة لهذا التصرف غير الوطني وغير المسؤول. داعيا اهالي قرية دير قديس وعموم جماهير شعبنا الى التصدي ومنع وتكرار هذه الأعمال وكذلك مواجهة قطعان المستوطنين في جميع الأراضي الفلسطينية".

وجدد البرغوثي تأكيده على أن البيان الذي حمل اسم القوى الوطنية والاسلامية لا يمت لها بأي صلة و لا يعبر عنها لا من قريب أو بعيد.

وفيما يلي صورة البيان المزوّر