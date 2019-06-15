الطيبة: مصرع الشاب بهاء مصاروة وإصابة أخر بصورة حرجة في حادث طرق

وطن: لقي شاب مصرعه، وأصيب صديق له بإصابات حرجة في الساعات الأولى من فجر اليوم، السبت، في حادث طرق وقع على شارع "444" قرب مدينة الطيبة.

وذكرت مصادر محلية أن ضحية حادث الطرق هو بهاء مصاروة من مدينة الطيبة، وهو في العشرينات من عمره، وتبين أنه لقي مصرعه على الفور في مكان الحادث، بحسب طواقم الإسعاف التي وصلت إلى المكان.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن مصاروة فقد السيطرة على المركبة التي كان يقودها، واصطدم بمركبات أخرى كانت متوقفة على أطراف الشارع.

وعلم أن والده سمع بوقوع حادث طرق، واتصل بطواقم الإسعاف، دون أن يعرف أن نجله قد فقد حياته في الحادث نفسه.

يشار إلى أن الشاب عمار ناشف (26 عاما)، وهو من مدينة الطيبة أيضا، كان قد لقي مصرعه على الشارع نفسه قبل نحو شهرين، بينما كان يقود دراجة كهربائية، حيث صدمته مركبة على المدخل الشمالي للمدينة.

(عرب 48)