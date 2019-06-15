"خنساء فلسطين" ترزق بحفيد من نطفة مهربة ووالده الأسير "لم تتسع الدنيا لسعادته"

رام الله- وطن: يناضلون يقاومون فينتصرون.. فيحافظون على نسل المقاومة.. ام ناصر ابو حميد والملقبة بـ "خنساء فلسطين" والدة شهيد و6 أسرى، رزقت قبل ساعة من الان بمولود ذكر من نطفة مهربة من نجلها الاسير نصر.

سعادة غامرة وابتسامة لا يكسرها سجن او سجان ولايقهرها محتل أو احتلال، تتحدث ام ناصر لوطن قائلة الحمدلله ولد يامن من نطفة مهربة ليعلم الاحتلال ان نسلَ نصر مستمر ونسلَ كل مقاوم ايضا، وفلسطين تنجب الابطال دوما.

وتشير ام ناصر الى ان صحة الوالدة والطفل بخير، ويرقدون في المستشفى الاستشاري، حيث جرت عملية التقليح والولادة.

وكشفت عن ان نصر تلقى خبر ولادة ابنه عبر المحامي ولم تتسع الدنيا لسعادته.

يذكر ان نجلها الاسير نصر يقضي حكما بالسجن 3مؤبدات، وهو الان في عامه الاعتقالي الـ18، لديه ولدين أحدهما خرج الى الحياة ووالده كان معتقلا.