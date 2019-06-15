وطن: تنظم بلدية رام الله في الفترة ما بين 19 وحتى 24 حزيران 2019 النسخة الحادية عشرة من مهرجان الفضاءات العامة "وين ع رام الله "، يستهدف المهرجان الفنانين الفلسطينين أينما تواجدوا داخل فلسطين التاريخية وخارجها في المنافي والمهاجر، كما يستهدف الانتاجات المشتركة بين فرق فلسطينية وفرق عربية او أجنبية، ويستهدف فرقا من مدن التوأمة أيضا.

وين ع رام الله؟

وتؤكد بلدية رام الله ان مهرجان وين ع رام الله هو أكثر من طقس احتفالي سنوي للمدينة وأعمق من عادة صيفية، هو أيضا ساحة المدينة لتلتقي وتنفتح على أسئلتها من خلال ورشات العمل وحلقات الدراسة وجدل الفنانين والمبدعين والنشطاء حول واقع المدينة ومستقبلها ، وهو وسيلة للإلتقاء خارج القاعة وتقاليدها في الفضاءات المفتوحة للمدينة، وتعميق هذه الفضاءات ومنحها روحا جديدة.

" وين ع رام الله " هو الاقتراح الذي تقدمه بلدية رام الله للذهاب أبعد نحو جمهور أوسع واهتمامات أعمق وفضاء أرحب، هو اقتراح الشراكة العريضة والمتكاملة بين مختلف المؤسسات والفعاليات الناشطة في حياة المدينة.

ان فكرة " وين ع رام الله " هي امتداد لتقاليد هذه المدينة العريقة واستعادة لذاكرتها ودورها وهي استكمال معاصر لعادة رام الله في صناعة الفرح والاحتفاء بالثقافة والفنون ومزجها بصيف رام الله وحياتها اليومية، هي امتداد لصيف رام الله الذي ما زال عابقا في ذاكرة أهلها ومحبيها منذ عقد الخمسينات والستينات من القرن الماضي.

ثيمة المهرجان

يتخذ "وين ع رام الله" في كل سنة فكرة او ثيمة لبناء برنامجه الفني، وفي نسخته الحادية عشرة يتخذ المهرجان من "التنوع والاختلاف" ثيمة له، تكريسا لروح المدينة التي تؤمن بالتعددية والحوار رغم الاختلاف على المستوى الفكري والثقافي والسياسي والإجتماعي.