حكومة الاحتلال تصادق غدًا على "هضبة ترمب" في الجولان

وطن: تصوت حكومة الاحتلال في جلستها الأسبوعية يوم غد الأحد على تسمية مستوطنة جديدة باسم "هضبة ترمب" أو "مرتفعات ترمب" في مرتفعات الجولان السورية المحتلة.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن حكومة الاحتلال ستصادق الأحد، على إنشاء تجمع سكاني جديد "هضبة ترمب" الذي يحمل اسم الرئيس الأمريكي في مرتفعات الجولان، عرفانا منها باعتراف ترمب بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل.

وذكرت أن جلسة الحكومة ستعقد في تجمع "سيلا" في مرتفعات الجولان، إذ سيصادقون على إنشاء التجمع الجديد.

ووقع ترمب في مارس 2019 إعلانا يعترف بسيادة "إسرائيل" على مرتفعات الجولان، وقال حينها في البيت الأبيض وإلى جانبه نتنياهو، "لقد جرى التخطيط لهذا الأمر منذ فترة".

ووصف نتنياهو الاعتراف بـ"التاريخي"، وصرح بأن "مرتفعات الجولان ستظل إلى الأبد تحت السيطرة الإسرائيلية"، مشددا على أن "تل أبيب لن تتخلى عنها أبدًا".

وفي منتصف شهر نوفمبر 2018، صوتت الولايات المتحدة للمرة الأولى ضد قرار أممي يعتبر ضم "إسرائيل" للجولان "لاغيًا وليس في محله"، وكانت واشنطن لأول مرة تتخذ هذا الموقف.