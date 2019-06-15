مصرع مواطن وإصابة ثلاثة آخرين في حادث سير في جنين

وطن: لقي المواطن ماجد ابراهيم صالح اعبيد 58عاما من سكان المحافظة مصرعه في حادث سير دهس بالقرب من بلدة عنزا جنوب جنين.

وأضافت ادارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة بHن غرفة عمليات شرطة المحافظة تلقت بلاغا حول وقوع حادث سير دهس على الفور توجهت الشرطة والاسعاف الى المكان وتم نقل الاصابات الى مشافي مدينة جنين ونتج عن الحادث وفاة مواطن وإصابة ثلاثة اشخاص اخرين وصفت اصابتهم بالمتوسطة .

وأكد البيان بأن خبراء الحوادث فتحوا تحقيقاً في الحادث للوقوف على ملابساته وظروفه