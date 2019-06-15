الاحتلال يُجدد الاعتقال الاداري للأسيرة فداء دعمس للمرة الرابعة

رام الله- وطن: جددت محكمة الاحتلال الاعتقال الإداري بحق الأسيرة المحررة المعاد اعتقالها فداء محمد يوسف دعمس (24 عامًا)، من بيت أمر شمال الخليل، لمدة شهرين.

وذكر مكتب "إعلام الأسرى" أن محكمة الاحتلال جددت الاعتقال الإداري للأسيرة دعمس للمرة الرابعة على التوالي، علمًا أنها اعتقلت بتاريخ 29/5/2018 بعد مداهمة منزل ذويها في بيت امر، وتم نقلها إلى مركز تحقيق "عتصيون"، ومن ثم إلى سجن "هشارون" ثم "الدامون".

والأسيرة دعمس طالبة جامعية في سنتها الثالثة في تخصص إدارة أعمال، وهذا الاعتقال ليس الأول لها، فهي أسيرة محررة كانت اعتقلت في تاريخ 28/1/2015، وحكم عليها بالسجن الفعلي مدة ستة شهور، إضافة إلى فرض غرامة مالية بقيمة 2000 شيكل بحقها، وأمضت حكمها وتحررت في نهاية يوليو من نفس العام.