زراعة الشعر ... تجميل يغزو العالم العربي

وطن: انتشرت في السنوات الأخيرة في تركيا العديد من العمليات التجميلية كونها من أهم الدول التي توفر العديد من المعايير الهامة والتي تساعد كلاً من الطبيب والمريض في الوصول لما يريدوه، فالطبيب يرغب في إجراء أكبر كم ممكن من العمليات الناجحة والتي تفيده عند البحث عن أمهر طبيب من ناحية الخبرة، والمريض يرغب في إجراء عملية تجميلية بأحدث الأدوات وافضل الإمكانيات مما يساعد على الوصول لأفضل نتيجة، ومن أهم العمليات التجميلية التي إنتشرت وخاصة في تركيا هي عملية زراعة الشعر حتى أطلقوا عليها " عاصمة زراعة الشعر" لما تقدمه لمرضاها من خبرة ومهارة وإستخدام أحدث التقنيات ويعمل بها أطباء على قدر عالي من المهنية لدرجة تفوق الأطباء العاملين في الدول الأوروبية، كما هو الحال في مركز فيرا كلينيك، لذا بات من السهل التخلص من جميع مشاكل الشعر بما فيها من صلع وتساقط شديد وظهور بعض الفراغات الملفتة للنظر من خلال الخضوع لمثل تلك العملية.

مراحل عملية زراعة الشعر

تتصف عملية زراعة الشعر بأنها إحدى عمليات التجميل ولا يمكن تصنيفها ضمن العمليات الجراحية فلا يقع المريض تحت تاثير التخدير الكلي او حتى النصفي ولكن التخدير فيها يكون موضعي أي أن المريض يمكنه الأكل والشرب والحديث أثناء العملية نفسها، كما أن عملية زراعة الشعر لا يستخدم فيها أدوات جراحية ولكن يتم إستخدام أدوات غاية في الدقة سواء عند إستئصال البصيلات أو حتى عند إعادة زرعها في المنطقة المصابة، لذا يمكن تعريف عملية زراعة الشعر بشكل عام بأنها:

إحدى عمليات التجميل التي تهدف إلى تغيير مظهر الفرد والتخلص من جميع مشاكل الشعر أيًا إن كان نوعها، تعتمد بشكل أساسي على عدد من التقنيات التي تساهم في الوصول لأفضل نتيجة ممكنة تجري وفق خطوات معينة مهما إختلفت نوع التقنية المستخدمة، ومن أهم تلك الخطوات ما يلي:

• في البداية لابد من أن يقوم المريض بعمل بحث متكامل عن عملية زراعة الشعر في تركيا ويهدف هذا البحث لتعريف المريض على العملية ومراحل إجرائها والنتيجة المتوقع الحصول عليها، وبالطبع مواقع الإنترنت كفيلة بأن توضح لك جميع المعلومات التي تحتاجها بشأن العملية.

• الخطوة التالية وهي أن تتوخى الحذر عند إختيار مركز لزراعة الشعر في تركيا حيث يتوافر هناك مئات منهم ولكن ليست جميعها بنفس الكفاءة والخبرة، لذا يجب تحري الدقة قبل الإختيار ويمكنك التواصل مع المرضى السابق لهم الخضوع لمثل تلك العملية في هذا المركز.

• بعد إختيار المركز المتميز لابد وأن تبحث عن الطبيب الماهر العامل في هذا المركز وأن يكون لديه خبرة كافية لإجراء مثل هذه العملية وبنتائج ممتازة، ولابد أن يكون حاصل على جميع الشهادات الدراسية وأن يكون متخصص في مجال زراعة الشعر وليس التجميل بصفة عامة، كما يجب أن يكون ذو خلق عالية ويمكنه التعامل مع المرضى بطريقة مثالية حتى تطمئن له.

• بعد الإنتهاء من جميع النقاط السابقة تبقى لك أن تتوجه إلى المركز وتبدأ بالفعل خطوات عملية زراعة الشعر والتي تبدأ بالكشف المبدئي على المريض ومنه يحدد المنطقة المصابة والمنطقة المانحة والتقنية التي تصلح لهذا الشخص، كما يقوم المريض بعمل العديد من التحليلات في المختبر حتى يستطيع الطبيب معرفة حال المريض بالكامل وإن كان مصاب بأي مرض غير ظاهر، أو التعرف على مدى إستقرار الحالة الصحية إذا كان مريض بأحد الأمراض المختلفة.

• وبعدهاتبدأ بالفعل الخطوات الأساسية لعملية زراعة الشعر بناء على التقنية المستخدمة والتي في الغالب تكون تقنية الإقتطاف حيث تسير كالتالي:

• بعد تحديد المنطقة المصابة والمنطقة المانحة يقوم الطبيب بإستخدام أدوات غاية في الدقة لإقتطاف البصيلات بالعدد المحدد من قبل حسب مساحة المنطقة المصابة، يتم الإقتطاف بإستخدام إبر مجوفة غاية في الدقة يطلق عليها البيركوتان أو غيرها حيث تقوم بإقتطاف البصيلات فقط دون إحداث أي خدوش في الأنسجة الموجودة بالمنطقة المانحة.

• بعد إقتطاف العدد المطلوب يبدأ الفريق الطبي بوضع تلك البصيلات داخل سائل حفظ معين يساعد على الحفاظ على البصيلات بأفضل شكل ممكن حيث يوجد به جميع العناصر الغذائية التي تحتاجها البصيلة لتظل أطول فترة ممكنة على قيد الجياة بنفس خواصها الطبيعية، بالطبع هناك العديد من أنواع هذا السائل وذلك يخضع لخبرة الطبيب ومهنية المركز فلكل نوع منهم مميزات تختلف عن الآخر.

• في هذه المرحلة يقوم الطبيب بفتح بعض القنوات الحاضنة للبصيلات وذلك حسب عدد البصيلات المقتطفة والتي تحتاجها المنطقة المصابة ليصل المريض إلى المظهر الطبيعي الذي يرغب فيه، تتم مرحلة فتح القنوات ببعض الأدوات غاية في الدقة وبنفس إتجاه نمو الشعر الطبيعي.

• بعد فتح القنوات يتم إعادة غرس البصيلات المقتطفة سابقًا والمحفوظة في سائل الحفظ بعد ترشيحها لمعرفة الجيد منها وما هو تالف ولايصلح للزراعة، تتم إعادة الغرس بنفس الأدوات المستخدمة في الإقتطاف واحدة تلو الآخرى، حتى يتم الإنتهاء من جميع البصيلات وتغطية المنطقة المصابة.

• يعد الإنتهاء من جميع مراحل عملية زراعة الشعر التي يقوم بها الطبيب والفريق الطبي تبقى بعض المراحل التي يقوم بها المريض نفسه، وهي عبارة عن بعض التعليمات الضرورية التي يجب السلوك بها وبمنتهى الدقة، فإن كانت جميع المراحل السابقة هامة وضرورية ولكنها تتوقف على خبرة الطبيب فجميع المراحل القادمة تتوقف على المريض ومدى سلوكه بها، كما يقوم الطبيب بوصف بعض الأدوية مثل المضادات الحيوية والمسكنات التي يجب الإلتزام بمواعيدها المحددة.

أهم التعليمات التي يجب السلوك بها بعد إجراء العملية:

كما سبق وأن أشرنا إنها من المراحل الهامة ولكنها تتوقف على المريض نفسه ومدى إتباعه السلوك بها، ومن أهم هذه التعليمات ما يلي:

1. في أول أيام بعد العملية مباشرًة قد يظهر إحمرار أو تهيج في فروة الرأس لذا يجب أخذ المسكنات والمضادات الحيوية اللازمة في مواعيدها.

2. عند غسل الشعر لأول مرة يجب السلوك حسب إرشادات الطبيب وإستخدام الشامبو الطبي بالطريقة التي شرحها الطبيب بمنتهى الحذر والدقة.

3. قد تظهر بعض القشور على فروة الرأس يمكن التخلص منها عن طريق إستخدام بعض المرطبات ووضعها على الفروة لمدة مناسبة.

4. تجنب الخروج في الشمس كما يجب الإبتعاد عن أي مصدر للحرارة.

5. يحدث تساقط للبصيلات المزروعة خلال ثلاثة أشهر من إجراء العملية فهو أمر طبيعي فلا داعي للقلق.

6. تجنب الإصطدام في الفروة حتى لا تتحرك البصيلات المزروعة من مكانها وتؤدي إلى نتائج غير مرضية.

7. تظهر النتائج الأولية بعد ستة أشهر حيث يمكن لمس الشعيرات التي تم زرعها، أما النتائج النهائية فقد تظهر بعد مرور عام كامل.

عملية زراعة الشعر من العمليات الهامة التي تهدف في النهاية التخلص من جميع مشاكل الشعر الموجودة لدى الشخص وبشكل نهائي سواء التساقط الشديد أو الصلع بغض النظر عن سببه، هي عملية إيجابية ونتائجها مذهلة ولكن بشرط إختيار الطبيب ذو خبرة عالية ومركز مناسب يعمل به أفضل فريق طبي ويستخدم أحدث التقنيات وأفضل الأدوات وخاصة في التعقيم والتخدير، لذا يجب توخي الحذر عند إختيار المركز والطبيب حتى تصل لما تريد، ولا تنسى دورك في إتباع التعليمات الصادرة لك حتى تكون النتيجة مرضية لجميع الأفراد.