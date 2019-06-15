سبب تأخر العمادي بالوصول إلى غزة.. الصحافة العبرية تُجيب

وطن: من المقرر أن يصل السفير القطري محمد العمادي إلى قطاع غزة يوم السبت أو الأحد.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أن الوفد القطري برئاسة العمادي كان من المقرر أن يصل مساء الجمعة أو صباح السبت إلى قطاع غزة، لكن كان هناك تأخير بسبب المحادثات مع الإسرائيليين حول عدد من القضايا، بما في ذلك إدخال الأموال القطرية.

وأوضحت المصادر، أن الوفد كان من المفترض أن يجتمع مع قيادة حماس في غزة، ليطلعها على آخر التطورات في الجهود المبذولة لتحقيق الهدوء وتنفيذ تفاهمات التهدئة.

وذكرت أيضا أنه يبدو أن يوم العطلة الأسبوعية للإسرائيليين كان أحد أسباب تأجيل الزيارة.

وكانت إذاعة (كان) العبرية قد أفادت الليلة الماضية أن "إسرائيل" تنفي قيامها بعرقلة وصول السفير القطري محمد العمادي الى غزة. وأضافت انه سيتم ادخال الأموال القطرية الى القطاع وفقا للأوضاع الميدانية على الأرض.