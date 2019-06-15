بسبب اجراءات الاحتلال.. الغاء اللقاء الودي بين منتخبنا الأولمبي ونظيره المصري

وطن: قال الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، إنه تم الغاء اللقاء الودي الذي كان سيجمع منتخبنا الاولمبي وضيفه المصري غدا على استاد فيصل الحسيني ببلدة الرام، بعد اجراءات الاحتلال الاسرائيلي، ورفضه اصدار التصاريح الخاصة بدخول الوفد المصري، إضافة إلى منعه أيضا دخول بعثة الأولمبي الأردني.

وأوضح الاتحاد في بيان له، مساء اليوم السبت، أنه "أجرى كافة الاستعدادات لإقامة اللقاء كما أن روابط المشجعين الفلسطينيين وكافة جماهير كرة القدم عقدت العزم على التوجه الى ملعب المباراة استقبالا وابتهاجا بقدوم الأشقاء في مصر، لما تمثله مصر من ثقل وأهمية بالنسبة لنا في فلسطين، بعد الاتفاق على إقامته في فلسطين والذي أعلن عنه إثناء زيارة رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب الأخيرة للقاهرة".

وأضاف، "الفرحة لم تكتمل، عندما وضع الاحتلال الإسرائيلي حدا لها، فكعادته واستمرار لنهجه الاحتلالي والذي ينصب العداء للرياضة ولشعبنا لم يصدر حتى اللحظة التصاريح الخاصة بدخول الوفد المصري، والوفد الاردني لمنتخب الناشئين الذي كان من المقرر أن يزور فلسطين لإقامة معسكر تدريبي فيها خلال الفترة من 13/6/2019 ولغاية 19/6/2019 يتخلله إجراء لقاءين وديين مع منتخبنا للناشئين، وبهذا يكون الاحتلال وكعادته قد حرم ابناء شعبنا من إجراء لقاءين هامين مع منتخبين عريقين يمثلان دولتين طالما وقفتا الى جانب شعبنا وقضيته ولهما مكانة خاصة في قلوبنا" .

واستنكر اتحاد كرة القدم، هذا العمل الإسرائيلي الاحتلالي الذي تراكمت ممارساته اتجاه الرياضة الفلسطينية واتجاه ابناء شعبنا. وطالب، الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، والاتحاد الأسيوي وكافة الاتحادات العربية والقارية أن تدين هذا النهج الإسرائيلي الذي أصبح سلوكا يوميا يمارس اتجاه رياضتنا ونناشدهم العمل على حماية الرياضة الفلسطينية من غطرسة الاحتلال وقراراته الظالمة لنمارس رياضتنا بحرية اسوة ببقية شعوب الكرة الأرضية.