إضراب شامل في فلسطين تزامنا مع ورشة المنامة

رام الله- وطن: أعلنت حركة فتح، مساء السبت، أن يوم الخامس والعشرين من الشهر الجاري، إضرابا شاملا في الأراضي الفلسطينية، بالتزامن مع انعقاد ورشة البحرين، إلى جانب سلسلة فعاليات ستشارك فيها كل القوى الوطنية وشعبنا الفلسطيني يوم 24 الشهر الجاري.

وقال جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، في تصريحات صحفية، إن هناك فعاليات ستشارك فيها كل القوى وشعبنا الفلسطيني، يوم 24 الشهر الجاري، أي قبل مؤتمر المنامة بيوم، فيما سيكون يوم 25 يونيو إضرابا شاملا.

واوضح أن هذه الفعاليات تأتي لإيصال رسالة شعبنا الفلسطيني للاحتلال والعالم والمجتمعين في المنامة، بأن هذا الاجتماع عار وخيانة وطعنة في ظهر شعبنا".

وأكد محيسن على أنه "آن الأوان ليكون هناك جهد عربي لإنهاء الاحتلال"، داعيا إلى تحالف عربي لتحرير فلسطين.

وأشار عضو اللجنة المركزية لفتح، إلى "غضب فلسطيني عام على الحكومة الاسرائيلية، ومحاولات تجويع شعبنا من خلال الاستمرار في مصادرة اموال المقاصة".

ولفت إلى أن " إسرائيل لن تجد مسؤولا فلسطينيا في يوم من الأيام، يتراجع عن قضية الأسرى والشهداء"، داعيا الاحتلال إلى التراجع عن قراره بشأن أموال "المقاصة".