بناء على دعوه الدستورية بإجراء انتخابات عامة.. الرئيس يبعث برسالة إلى لجنه الاتتخابات

وطن: وجه الرئيس محمود عباس، رسالة إلى رئيس لجنة الانتخابات العامة حنا ناصر، طلب فيها تزويده بآخر تطورات التحضير للانتخابات العامة، وذلك التزاماً بقرار المحكمة الدستورية العليا، خاصة الفقرة التي تدعو رئيس دولة فلسطين إلى إعلان إجراء الانتخابات العامة خلال ستة أشهر من تاريخ نشر القرار رقم 10 لسنة 2018 في الجريدة الرسمية.

وجاء في رسالة بحسب وكالة الأنباء الرسمية: "عطفاً على توجيهاتنا السابقة لكم، وحرصاً منا على العودة إلى الحياة الديمقراطية في أقرب وقت ممكن، فإننا نأمل منكم، وبالسرعة الممكنة، تزويدنا بآخر ما اتخذتموه من اجراءات في اطار التحضير للانتخابات العامة في الأراضي الفلسطينية كافة، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، ومدى الجهوزية التي وصلتم اليها حتى تاريخه، وذلك ليكون بمقدورنا الدعوة للانتخابات العامة في الاطار الزمني التي حددته المحكمة الدستورية العليا حسب الأصول".