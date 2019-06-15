إعلام عبري: لقاء سري جميع الرئيس عباس ورئيس "الشاباك" بشأن أموال المقاصة

وطن: زعمت القناة 12 العبرية، مساء اليوم السبت، أن لقاءً سرياً جمع الرئيس محمود عباس ورئيس الشاباك الاسرائيلي نداف ارغمان.

وذكرت مراسلة الشؤون السياسية في القناة العبرية، أن رئيس الشاباك التقي مؤخرًا سرا برئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن في محاولة لإقناعه بتلقي عائدات الضرائب من "إسرائيل".

ووفقا للقناة العبرية، فإن القلق في "إسرائيل" هو أن السلطة الفلسطينية على شفا انهيار قد يؤدي إلى اضطرابات في الضفة.

يذكر أن محاولات دولة الاحتلال إقناع السلطة بتسلم أموال المقاصة منقوصة، لم تتوقف، حيث أرجعتها السلطة ثلاث مرات من قبل، بسبب قيام الاحتلال بخصم عوائد أسر الشهداء والأسرى منها.