قوات الاحتلال تعيق حركة المواطنين جنوب بيت لحم

بيت لحم- وطن: أعاقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، الليلة، حركة المواطنين جنوب بيت لحم، بعد نصبها حاجزا عسكريا على المدخل الرئيس لبلدة بيت فجار.

وأفاد الناشط الاعلامي حمد طقاطقة، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا على المدخل الرئيسي لبلدة بيت فجار في منطقة الترابيع مع تواجد خمس دوريات في المكان، والتي تقوم بدورها بتفتيش المركبات والتدقيق في هويات المواطنين، ما تسبب بأزمة مرورية.

يشار إلى أن بيت فجار تتعرض باستمرار لنصب الحواجز العسكرية الإسرائيلية الطيارة التي تعرقل حركة المواطنين>