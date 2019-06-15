بيان قمة "دوشنبه" يؤكد على حق الفلسطينيين بإقامة دولة.. و"إسرائيل" تُعارض

وطن: رفضت دولة الاحتلال بنود البيان الختامي لقمة "التعاون وبناء الثقة في آسيا" في العاصمة الطاجيكية دوشنبه، حول قضية القدس والاتفاق النووي مع إيران، وإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.

وصادقت الدول المشاركة في القمة على هذه البنود الـ3 من البيان الختامي باستثناء "إسرائيل"، التي أعلنت معارضتها لهذه المبادئ، ما تم تسجيله في الوثيقة.

وقد شددت الدول المصادقة على البيان، في بنده الـ17، على تمسكها "بحق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة وذات سيادة كاملة في إطار الحدود قبل 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وأضاف البيان الختامي للقمة: "نرفض بشدة أي حل أحادي الجانب قد يؤدي إلى تغيير واقع القدس".

من جهة أخرى، أكدت الدول، التي وافقت على البيان، في بنده الـ19، دعمها "لإقامة منطقة خالية من السلاح النووي وكل الأنواع الأخرى من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط على أساس الاتفاقات التي تم التوصل إليها بصورة طوعية بين الدول المعنية في هذه المنطقة".

وانطلقت اليوم السبت في عاصمة طاجيكستان دوشنبه أعمال قمة "التعاون وبناء الثقة في آسيا".

وتشارك في هذه القمة 27 دولة بما فيها أذربيجان وأفغانستان وبنغلادش والبحرين وفيتنام ومصر وإسرائيل والهند والأردن والعراق وإيران وكازاخستان وكمبوديا وقطر وقرغيزستان والصين ومنغوليا والإمارات وفلسطين وباكستان وكوريا الجنوبية وروسيا وطاجكستان وتايلاند وتركيا وأوزبكستان وسريلانكا و13 مراقبا بما فيها بيلاروس وإندونيسيا ولاوس وماليزيا والولايات المتحدة وأوكرانيا والفلبين واليابان والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة الهجرة العالمية ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والجمعية البرلمانية للبلدان الناطقة باللغات التركية.