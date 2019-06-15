الرئيس: القدس وفلسطين ليستا للبيع ونؤكد على الاستمرار بدعم عائلات الشهداء والأسرى

وطن: قال الرئيس عباس إن القدس وفلسطين ليستا للبيع، مؤكدا رفضه لما يسمى "صفقة القرن" وعدم مشاركة فلسطين في الورشة الاقتصادية التي دعت اليها الولايات المتحدة في المنامة.

جاء ذلك خلال لقائه بمقر الرئاسة في رام الله وفدا من قيادات وكوادر الشبيبة الفتحاوية في الجامعات.

وكما أكد الرئيس خلال اللقاء على مواصلة دعم أسر الشهداء والأسرى، مجدداً رفض القيادة استقبال أموال المقاصة منقوصة.

وشدد على وحدة الشعب والأرض والالتزام بالاتفاقيات، خاصة اتفاق القاهرة عام 2017 فيما يتعلق بالمصالحة والذهاب الى انتخابات عامة.